emis.gov.eg رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالإسم ورقم الجلوس تابع الآن

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ازدادت عمليات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية بالفترة الأخيرة سواء كانت دبلوم زراعي, تجاري, فندقي, صناعي من قبل لأولياء أمور الطلاب حيث يبحثون على الجديد والموعد النهائي لإظهار النتيجة وذلك من أجل الإطمئنان على مستقبل أبنائهم بعد معاناة وجهد طوال العام الدراسي, ومن خلال موقع كلمة سنوافيكم بكل جديد عن اخر تطورات نتيجة الدبلومات الفنية, حيث تستعد وزارة التربية والتعليم لإظهار نتائج الدبلومات الفنية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية خلال الأيام القليلة القادمة, خاصة بعد انتهاء مرحلة تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بكل مادة , وتنشغل الأن جميع الكنترولات بتجهيز النتيجة وتجميع الدراجات من أجل إعلانها على الموقع الإلكترونية الخاصة بالنتائج بوابة التعليم الفني برقم الجلوس, وذلك فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي من خلال مؤتمر رسمي بالوزارة ونشر أسماء العشرة الأوائل بكل تخصص.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

تعد مرحلة الثانوية الفنية من المراحل المهمة التي يعتمد عليها عدد كبير من أولياء أمور الطلاب وذلك من أجل استكمال دراستهم الجامعية حسب تخصصاتهم الدراسية سواء “تجارية, زراعي, سياحة وفنادق, تمريض”, حيث تقدم لأداء إمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 نحو ا757056 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد طلاب الدبلوم التجاري 260200 طالبًا وطالبة، أما طلاب الدبلوم الفندقي حوالي 21864 طالب وطالبة أما الدبلوم الزراعي 98775 طالب وطالبة, أما إجمالي عدد طلاب التعليم الصناعى حوالي 376217 , وبدأت امتحانات الترم الثاني يوم 18 مايو وانتهت 30 من نفس الشهر.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية.

ذكرت أحد المصادر بقطاع التعليم الفني أن نتيجة الدبلومات الفنية لنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات بجميع تخصصاتها على وشك الظهور خلال اليومين القادمين خاصة و أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح وأوشكت مرحلتي المراجعة ورصد الدرجات على الانتهاء وسيتم اعتمادها مباشرة من قبل وزير التربية والتعليم لرفعها على الموقع الرسمي لاظهار النتائج عبر بوابة التعليم الفني ثم توزيعها على المدارس في اليوم الثاني لإعلانها على أن يتم الاتصال بالعشرة الأوائل بجميع التخصصات وإبلاغهم بالنتيجة قبل عقد المؤتمر الصحفي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات.

أولا الدخول على————- بوابة التعليم الفني من هذا الرابط

ثانيا تقوم باختيار أيقونة التعليم الفني.

ثالثا اختار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية.

رابعا إدخال رقم الجلوس وتحديد نوع الدبلوم الفني.

خامسا عرض النتيجة.

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ومن خلال موقع كلمة سوف نتابع معكم كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن نتيجة الدبلومات الفنية fany.emis.gov.eg الفصل الدراسي الثاني 2019”، كما سنتابع نتائج التعليم الفني بجميع الأقسام والشعب بجميع محافظات الجمهورية , وفي حالة عدم الوصول للبحث عن النتيجة يمكنكم ترك تعليق بالأسم ورقم الجلوس والتخصص وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات أسفل المقال.