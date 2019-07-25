التقديم لكلية الحربية ومواعيد سحب ملفات الكلية في القاهرة والإسكندرية وأسيوط

قامت وزارة الدفاع المصرية بإعلان موعد التقديم في الكلية الحربية لعام 2019 وقامت بتوضيح اهم الشروط المطلوبة والأوراق المطلوبة في ملف التقديم في الكليات العسكرية 2019-2020 وذلك في الكليات العسكرية، في كل من الكلية الحربية والبحرية والجوية والفنية العسكرية وكلية الدفاع الجوي وكلية طب القوات المسلحة والمعهد الفني للقوات المسلحة، نتابع معكم فيما يلي للتعرف على المزيد من تفاصيل التقديم لكلية الحربية 2019 وأهم شروط التقديم.

التقديم لكلية الحربية

قامت وزارة الدفاع بإعلان موعد سحب الملفات الخاصة بالمتقدمين في الكليات العسكرية سيكون من يوم الأحد الموافق 7-7-2019 من مكتب تنسيق نادي الفتح، ومن مكتب تنسيق الكلية الحربية وذلك من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمدينة الإسكندرية وهذا من يوم 28 يوليو 2019 كما أن سحب الملفات الخاصة بالكلية متوفر حتي شهر أغسطس.

تقبل كلية الحربية الحاصلين علي إتمام شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة بقسم (العلمي- الأدبي) وألا يكون السن زائد علي 21 سنة ولا تكون النسبة المئوية للمجموع أقل من 70%.

وفي القسم العلمي من شعبتي (الرياضيات – العلوم) يشترط أن يكون الطالب في شعبة العلوم حاصل علي 70% واكثر في مادة الرياضيات وفي الصف الثاني الثانوي.

مواعيد سحب ملفات الكلية الحربية

يمكن سحب ملفات الكلية الحربية في يوم 28 يوليو 2019 من المكاتب الفرعية في الإسكندرية في نادي الفتح الاجتماعي بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية، ومن المكاتب الفرعية من محافظة أسيوط، من المنطقة الجنوبية العسكرية، ويقدر الملف بسعر 100جنية مصري، هذا وحتى الآن لم يتم تحديد نهاية موعد سحب ملف الكلية الحربية 2019