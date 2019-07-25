“تابع” إجراءات التقديم لكلية البحرية وشروط التقديم للكلية 2019

تعتبر الكلية البحرية من أهم الكليات العسكرية التي تعد ضباطا بحريين يناسبوا متطلبات البحرية العسكرية، هذا وقد تأسست الكلية البحرية عام 1964 م، فيما يلي نستعرض أهم شروط التقديم لكلية البحرية واللازمة من أجل قبول الطلبة، للتقديم للعام الدراسي 2019 – 2020.

شروط التقديم للكلية البحرية

من الشروط اللازمة في التقديم لكلية البحرية أن يكون الطالب ووالداه وأجداده حاملي الجنسية المصرية فقط ولا يكونوا حاملي لجنسيات أخرى.، وأن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات أخرى، وفقا لما يحدده مكتب تنسيق القبول للكليات والمعاهد العسكرية، وأن لا يزيد سن الطالب المتقدم للكلية عن 21 سنة ولا يقل طوله عن 170 سم، وأن يجتاز أختبار اللياقة البدنية والاختبارات النفسية والمعلومات العامة، مع التعهد كتابيا بقبول كافة شروط التقديم لكلية البحرية.

إجراءات التقديم لكلية البحرية

لعمل الإجراءات اللازمة للتقديم يقوم الطالب بسحب ملف من من خلال 3 مكاتب للتنسيق بالكلية الحربية، ولا يمكن للطالب سحب أكثر من ملف، وفي تلك الأثناء يتم رصد سلوك الطالب وتدوين كافة الملاحظات عنه، وتدون كافة بيانات الطالب على الحاسوب.

وفي حالة اجتياز الطالب لكل الاختبارات، يمكن الاستعلام عنها عن طريق رابط موقع وزارة الدفاع، وهناك طريقة أخرى تمكن الطالب من معرفة النتيجة وهي رسائل نصية تبعث للطلبة الناجحين من خلال أرقام الطلبة المدونة في الملف، أويمكن التحقق من النتيجة من خلال الاستعلام الصوتي على رقم 16683.