lms.ekb.eg يستعد لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بعد قليل في الشرقية وجميع المحافظات

نتابع معكم كل جديد وحصري حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، وطريقة معرفة نتائج الطلاب عبر روابط الاستعلام المباشر بالكود ورقم التسلسل، وحاليا يترقب الطلاب ظهور نتيجة اولي ثانوي بالاسم 2019 شهر مايو الدور الأول للنجاح والرسوب، أما امتحانات الدور الثاني فهي امتحانات يوليو الإلكترونية والتي تعقد للطلاب الراسبين أو الذين يردون تحسين مجموعهم، وصار الطلاب يتسائلون هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أم لا، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات والإدارات التعليمية لإعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS، وقد ظهرت نتيجة اولي ثانوي الدور الأول بالفعل في المدارس التي أدت الامتحانات الورقية فقط دون الالكترونية، وستظهر النتائج الإلكترونية بعد قليل، وقد ذكر وزير التربية والتعليم العديد من المعلومات الهامة للطلاب عند الاستعلام عن النتيجة وعن امتحان يوليو، تابعونا لمعرفتها كلها ولمعرفة توزيع درجات جميع المواد التي تدخل في المجموع الكلي للطلاب.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت من حين إلي آخر ترقبا لظهور أيه اشعارات من بنك المعرفة المصري أو وزارة التربية والتعليم حول نتائج الطلاب 2019، ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس علي الروابط الرسمية التي سنوافيكم بها في هذه المقالة.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم

عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له، ثم يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي الدور الاول مايو 2019، وسنوافيكم بتفاصيل النتيجة في هذه المقالة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة نتيجة اولي ثانوي مايو 2019

تم بالفعل الاتفاق علي أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بطرقة مختلفة هذا العام طبقا لنظام التعليم الجديد 2019، حيث يتم عرض نتائج الطلاب علي موقع الاستعلام بالتقدير وليست بالدرجات مثل الأعوام السابقة، ويمكنكم التعرف علي النسبة المئوية لتقديرات الخاصة بالصف الأول الثانوي في القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

امتحان يوليو الدور الثاني 2019

إذا رسب الطالب وحصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يتوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني إلكترونية مثل امتحانات مايو.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

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يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من تصحيح نموذج الإجابة الإلكتروني والورقي الخاص بالطلاب في جميع أنحاء المحافظات، حيث تظهر نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الصعيد، سيناء، المنوفية، القليوبية والدقهلية بعد انهاء التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم إعتماد النتيجة من قبل المحافظ وإعلان نسب النجاح من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

تحديث

أكد وزير التعليم طارق شوقي علي أن جميع المشاكل والأخطاء التي لم يتم حسابها لن تكون موجودة في العام الدراسي الجديد 2019/2020، وأنه حاليا يتم تدريب العديد من المدرسين في جميع المحافظات علي النظام التعليمي الجديد نظام التابلت والامتحانات الإلكترونية.

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

تحديث

صرح طارق شوقي عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي “نظام التعليم الجديد” يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري، وتم التأكيد أن عمليات التصحيح ما زالت جارية حتي هذه اللحظة في جميع الكنترولات بأسرع ما يمكن لتصحيح الاختبارات الورقية والإلكترونية.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها اختيار نتائج الامتحانات إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة النقر علي “عرض النتيجة”

تحديث موعد ظهور النتيجة

اكدت جميع المصادر الرسمية أن المواقع الإلكترونية للاستعلام المباشر عن نتائج الصف الاول الثانوي العام تستعد لإعلان النتيجة ورفعها، حتي يتسني للطلاب معرفة درجاتهم وتقديراتهم العامة في كافة المواد، وسيتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة مع بداية يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد حول النتيجة.

هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي

حتي الآن لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم التسلل “رقم الجلوس” في اي محافظة من المحافظات التعليمية المصرية، حيث أن الكنترولات لم تنتهي من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية

نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت وزارة التربية والتعليم علي المديريات التعليمية ألا تقوم بنشر أي نتائج من الامتحانات الورقية قبلالانتهاء في كافة المحافظات من تجميع الدرجات الخاصة بالإمتحانات الإلكترونية والورقية، وذلك حتي يتم إعلان نتائج اولي ثانوي لجميع الطلاب في آن واحد لكافة المحافظات والإدارات التعليمية، والجدير بالذكر أن جميع أعمال التصحيح قد انتهت بالفعل، ويتم حاليا رصد الدرجات والمراجعة تمهيدا لإعتماد النتيجة وإعلانها,

والجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في جميع المواد المقررة عليهم، لهم الحرية في اختيار دخول الامتحان الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو.