lms.ekb.eg يستعد لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بعد قليل في الشرقية وجميع المحافظات

نتابع معكم كل جديد وحصري حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، وطريقة معرفة نتائج الطلاب عبر روابط الاستعلام المباشر بالكود ورقم التسلسل، وحاليا يترقب الطلاب ظهور نتيجة اولي ثانوي بالاسم 2019 شهر مايو الدور الأول للنجاح والرسوب، أما امتحانات الدور الثاني فهي امتحانات يوليو الإلكترونية والتي تعقد للطلاب الراسبين أو الذين يردون تحسين مجموعهم، وصار الطلاب يتسائلون هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أم لا، والآن يستعد الطلاب بجميع المحافظات والإدارات التعليمية لإعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع LMS، وقد ظهرت نتيجة اولي ثانوي الدور الأول بالفعل في المدارس التي أدت الامتحانات الورقية فقط دون الالكترونية، وستظهر النتائج الإلكترونية بعد قليل، وقد ذكر وزير التربية والتعليم العديد من المعلومات الهامة للطلاب عند الاستعلام عن النتيجة وعن امتحان يوليو، تابعونا لمعرفتها كلها ولمعرفة توزيع درجات جميع المواد التي تدخل في المجموع الكلي للطلاب.
نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني
تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا، ويقوم الطلاب حاليا بتحديث التابليت من حين إلي آخر ترقبا لظهور أيه اشعارات من بنك المعرفة المصري أو وزارة التربية والتعليم حول نتائج الطلاب 2019، ويتم الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس علي الروابط الرسمية التي سنوافيكم بها في هذه المقالة.
نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم
عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له، ثم يتم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي الدور الاول مايو 2019، وسنوافيكم بتفاصيل النتيجة في هذه المقالة.
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
الاستعلام عن نتيجة نتيجة اولي ثانوي مايو 2019
تم بالفعل الاتفاق علي أن يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بطرقة مختلفة هذا العام طبقا لنظام التعليم الجديد 2019، حيث يتم عرض نتائج الطلاب علي موقع الاستعلام بالتقدير وليست بالدرجات مثل الأعوام السابقة، ويمكنكم التعرف علي النسبة المئوية لتقديرات الخاصة بالصف الأول الثانوي في القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
امتحان يوليو الدور الثاني 2019
إذا رسب الطالب وحصل في اي مادة من المواد المقررة عليه علي أقل من 50% فإنه يتوجب عليه التوجه لآداء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني إلكترونية مثل امتحانات مايو.
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
مقالات هامة عليك قرائتها
- موقع الوزارة التربية والتعليم| نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 بوابة الثانوية العامة المصرية LMS للنتائج
- موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم من البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
- نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس وروابط استعلام نتيجة اولي ثانوي “نسبة النجاح وموعد ظهور النتيجة”
- بوابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس نتيجة اولي ثانوي بالرابط
يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بعد الانتهاء من تصحيح نموذج الإجابة الإلكتروني والورقي الخاص بالطلاب في جميع أنحاء المحافظات، حيث تظهر نتيجة اولي ثانوي القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الغربية، الشرقية، الصعيد، سيناء، المنوفية، القليوبية والدقهلية بعد انهاء التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم إعتماد النتيجة من قبل المحافظ وإعلان نسب النجاح من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.
تحديث
أكد وزير التعليم طارق شوقي علي أن جميع المشاكل والأخطاء التي لم يتم حسابها لن تكون موجودة في العام الدراسي الجديد 2019/2020، وأنه حاليا يتم تدريب العديد من المدرسين في جميع المحافظات علي النظام التعليمي الجديد نظام التابلت والامتحانات الإلكترونية.
قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.
تحديث
صرح طارق شوقي عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي “نظام التعليم الجديد” يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري، وتم التأكيد أن عمليات التصحيح ما زالت جارية حتي هذه اللحظة في جميع الكنترولات بأسرع ما يمكن لتصحيح الاختبارات الورقية والإلكترونية.
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|اسوان
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|ايسوط
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|القليوبية
|النتيجة لم تظهر
|السويس
|النتيجة لم تظهر
|الاسماعيلية
|النتيجة لم تظهر
|بورسعيد
|النتيجة لم تظهر
كيفية الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم
- الدخول علي الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي
- اختيار المحافظة والمديرية التعليمية التابع لها
- اختيار نتائج الامتحانات
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة
- النقر علي “عرض النتيجة”
تحديث موعد ظهور النتيجة
اكدت جميع المصادر الرسمية أن المواقع الإلكترونية للاستعلام المباشر عن نتائج الصف الاول الثانوي العام تستعد لإعلان النتيجة ورفعها، حتي يتسني للطلاب معرفة درجاتهم وتقديراتهم العامة في كافة المواد، وسيتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة مع بداية يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وسنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد حول النتيجة.
هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي
حتي الآن لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم التسلل “رقم الجلوس” في اي محافظة من المحافظات التعليمية المصرية، حيث أن الكنترولات لم تنتهي من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.
معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي
- النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به.
- يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة.
- النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات
- إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو
- ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري
- قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي
- لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا
- سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية
نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت وزارة التربية والتعليم علي المديريات التعليمية ألا تقوم بنشر أي نتائج من الامتحانات الورقية قبلالانتهاء في كافة المحافظات من تجميع الدرجات الخاصة بالإمتحانات الإلكترونية والورقية، وذلك حتي يتم إعلان نتائج اولي ثانوي لجميع الطلاب في آن واحد لكافة المحافظات والإدارات التعليمية، والجدير بالذكر أن جميع أعمال التصحيح قد انتهت بالفعل، ويتم حاليا رصد الدرجات والمراجعة تمهيدا لإعتماد النتيجة وإعلانها,
والجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين على نسب أعلى من 50% في جميع المواد المقررة عليهم، لهم الحرية في اختيار دخول الامتحان الثاني المقرر عقده في يوليو المقبل، أو الانتقال للصف الثاني الثانوي دون دخول المحاولة الثانية، أما الطلاب الذين يحصلون على أقل من 50% في مادة أو أكثر عليهم دخول فرصة يوليو.
ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية
تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
خلاص كفاية تفكير فى أم النتيجة بقى انبسطت بالإجازة قبل شهر سبعة
يا حضرة الوزير احنا تعبنا نفسيا وماما عمالة تقولي شوفي النتيجة شوفي النتيجة لحد ما كرهت
نفسي ويوم تقولوا النتيجة الاحد ومرة الاتنين ومرة اخر الاسبوع دي بقا اسمة كلام عيال
يعني انا نفسي افهم وممرمطينا ليه وقارفينا ليه …… هو انتوا معندكوش عيال تخافوا عليهم لحسن يتعمل فيهم زينا كدة ….. طب بلاش عيال معندكوش أحفاد تخافوا عليهم برضه …. يا عم يالي اسمك وزير انت ارحمنا وارحم اعصابنا الي باظت دي …… انتوا عالم مش بيهمكم غير البيزنس والفلوس وبس💲💲💲💰 انت مش خايف على مصلحتنا ولا نيلة😑 انت بس كذبت الكذبة وصدقتها 😎 ……. الاهي ربنا ياخدكم كلكم مرة واحدة وانت اولهم يا استاذ طارق شوقي انت😲😲😠😠😈 ………..كل بتوع التعليم ياخدكم كدة مرة واحدة وتولعوا بجاز …….،……..يا عالم يا فاضية 😝😝😝😝😝جاتكم القرف 😝😝😝
عندك حق والله
اى النتيجة ظهرت والا لا
هيا النتيجة هتظر امته وهل ؟سنة تانية وتالتة تراكمية ولا لاء أرجو الرد فى اسرع وقت
والله هنموت من كتر التوتر حرام عليكم
حرام والله انا خلص يا حضرت الوزير امانه كافيه بقي اعلن النتيجه يارب ننجح كلنا انا خايفه قوي والله يا رب خليك معنا دايما يا سياده الوزير الغي النظام
اعدها تانى ولا انتو تفائلتو خلاص😀😀
يا جماعه انا سمعت برنامج أجيال أندلس وغيره وقال ان بإذن الله اولى ثانوى ناجحه الا الى ما حضرش الامتحان أو الى دخل على المنصه وكتبش أى حاجه تفائلوا 😀.
يا جماعه انا سمعت برنامج اجيال اندلس وغيره وقال إن كلنا ناجحين الا الى ما حضرشى ومدخلشى على المنصه بإذن الله خير.تفائلوا 😀
انا عن نفسى لم استفد من المخروب إللى عطوهلنا “التابلت”غير إنى اتفرجت على ارطغرل بس ودى حاجة كويسة 💚💛💜🖤❤💟💙
تعريف الطالب
هو كائن نصف حى😩
شبة ميت 😱
مطحون دراسياً 😓
مخنوق يومياً🙁
مقهور منهجيا ً😟
مصدوم عاطفياً😖
محروم ترفيهياً 😢
ومن كثر الضغط أصبح غبياً 😲
وبعد النتيجة تعطل مخياً 🤕
وبعد التخرج أصبح عاطلاً رسمياً 😪
تحشيش للصبح😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
اه والله عندك حق 😂😂 دة هم وبلا ازرق ….. وعالم معندهاش دم والله العظيم 😒
يا جماعة انا من سوهاج وبلاش حد يوترنى اكتر من كده مش كفاية لحد دلوقتي النتيجة مظهرتش
“تفائلو بالخير تجدوه”إنشاء الله 😁😊😉🤗
بلاش نكد بقاااوتوتر😓😟😦
اللهم أمين يا رب العالمين أنت تعلم ما فى قلوبنا☝️☝️🙄🙄🙄🙄
النتيجة هتظهر يوم الثلاثاء أو الأربعاء بس القاهرة ظهرت
لا لسه مظهرتش
يا جماعة النتيجة هتظهر يوم الثلاثاء أو الأربعاء متستعجلوش على طردكم من البيت أحنا كدا ولا حدا مطرودين مطرودين والله العظيم بس النتيجة هتظهر بالتقديرات أمى بتدعيلى علطول وأحسن حاجة أن دعوتها مستجابة بس هي مهتمية بالنتيجة أكثر منى بس يارب تكون بتدعيلى مش بتدعى عليا
هي النتيجه طلعت ولا لا ولا هططلع امتا
دي لو ظهرت أصلا 👎
الوزير بيتخيل ………….وإحنا بنطير
هى النتيجه ظهرت ولا لسا حد يرد عاليا
بس انا عايزه افهم هما متأخرين على إعلان النتيجه ليه يعنى
يارب تظهر النهاردة عشان انا بجد زيهقت واعصابي تعبت
دة تعليم فاشل ونظام فاشل و وزير افشل ..،… يعني سيادتك جاي تطبق نظام فشل في الدول المتقدمة اكتر من مصر بكتير …… فاكر انه هينجح وانت بتطبقه بفشله ومعملتش عليه اي تعديلات ولا درست سبب فشله عند الدول التانية وحاولت تغيره …. بتحطهولنا وهو فاشل اصلا …،.. لييييه يا بابا فاكر نفسك الفكيك الي فيهم .. فشل مع الأحسن منك وهينجح معاك …… انا مشوفتش عدم تفكير كدة بصراحة ….. بلاش غباء بقا والنبي وارحمونا شوية بهدلتونا معاكوا ومرمطتونا كفاية كدة بقا ….. معندكومش عيال يا كفرة 😡😡😡😡😡😠😠😠😠😠😠👹👹👹😒😒😬😬😬😲😲😲😖😖
معاكي حق أقسم بالله
معاكي حق أقسم بالله
متقلقش😄
أنا بصراحة مش فاهمة أيه التهريج إلي بيحصل ده ولا حد علمنا نعمل أية في أيه المفروض الأجازة دي الوزير يعمل قرار أنه نروح علي المدرسة يعلمون ويوما كرس كمبيوتر أنا ما الكروس ده بس ده جهاز حكومي تبع الوزارة مش تهريج يعني في ناس مش عارفة تجيب النتيجة تعمل أية أية زنبهم بلاش مسخرة بدال أنت يا دكتور طارق مبدأتش معنا من الصفر يبقا لازم تعمل كده علي الاقل الأجازة دي نتعلم فيها أنا متعصبة وكفاية كده لحد كده مسخرة أنا أوك معاك في حاجة أني النظام جميل جدا بس في عيوب وأنا وضحاها في بداية كلامي 🖤🖤🖤🖤🖤🙌🙏
نَبَرْتُوا في امها 😂😂 اهي النتيجة مطلعتش …………. دي مؤامرة ومعمولة علينا 😏……، اجري
يا ماااااجدييييي 😂😂😂😂😂😂
هي النتيجه طلعت ولا لا ولا هططلع امتا
لا لا لا تابلت. أمتحنا ورقى ونفذن أحن تعبن ويخوفي من قلقنا 😣☹
هى اصلنا لسة ماظهرتش فى اى محافظة
يعني هي برده طلعت ولا لسه
معلش حد يرد عليا
لسه وظهرت احتمال تظهر النهارده أو اخر الاسبوع
بجد بقي انا زهقت 😶😶😶😶
الترمين هيجمعوا مع بعض ولا ايه حد يرد عليا بأسرع وقت
أللهم أني فوضت إليك أمري فبشرني بماأنتظره وأنت خير المبشرين
اللهم أمين يا رب العالمين أنت تعلم ما فى قلوبنا☝️☝️🙄🙄🙄🙄
مش عارفه اقول اي بس انا فعلا حسه اني بدقت اكون برده انا من الصبح ماما عماله تقولي يا بنتي النتيجه هتظهر وتكلم وانا مفكرتش غير في حاجه واحده فتحت موقع اسيا٢ وقعدت اتفرج علي المسلسل الكوري اللي كان نفسي اتبعوا فضلت اتفرج من خمسه الفجر ل٢ الظهر وبنام واقوم ومش عمله اعتبار ان في نتيجه اصل يعني لما افضل انا اترقب النتيجه وبعدين مثلا تجيلي ضعيف واكون يقط هقدر اغير حاجه لا وبرضو لو نجحت هتتغير حياتي حتا لو بنسبه ١٠% لا برضو يبقي مفكرش في حاجه وادبها اهميه وتبوظ اعصابي بدل مهما عوزين يبوظوا اعصبنا واعصاب اهلينا يبقي اعمل العكس ومهتمش واللي حابب يهتم ياريت يقوم يصلي ركعتين ويختمها بدعاء ليه ادعو يمكن بجد ربنا يستجيب دعواتكم ووكمان احب افكروا نصيبك وقسمتك عمرهم ما هيتغيرو
بيقولوا سوهاج سقطت معظمها
لا انشالله
لا لأن النتيجه لسه مظهرتش والنتائج كلها هتظهر مع بعضها
أوافق على ظهوره
يا جماعة النتيجة هتظهر أمتى بقي حرام عليكم إللى بيحصل فينا ده
النتيجه فاضلها كام ساعه وتظهر ادعوا بقي