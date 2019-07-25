يترقب الطلاب واولياء الامور في دولة الاردن الاعلان عن نتيجة التوجيهي 2019 بعد ان انتهت الامتحانات الخاصة بالطلاب وتم تصحيح الاوراق ورصد درجاتهم ولم يتبقى سوى ان تقوم الوزارة باعتماد النتيجة رسميا لتكون جاهزة للاعلان عبر الموقع الالكتروني الخاص بها والذي يقوم بالاعلان عن جميع النتائج، حيث انتهت اختبارات نهاية العام في بداية الشهر الجاري ونعرض لكم خلال المقال رابط الحصول على النتيجة لكي يطمأن كل طالب على درجاته، حيث اعلنت الوزارة بأن النتائج سوف يتم نشرها خلال الايام القادمة.

نتيجة التوجيهي 2019

وكانت امتحانات نهاية العام الدراسي قد شهدت حضور أكثر من 145 ألف طالب وطالبة بجميع المدارس الثانوية الاردنية بالفرعين العلمي والادبي، حيث يلتحق عدد 49929 بالفرع العلمي وعدد 67688 طالب بالفرع الادبي، وقامت الوزارة بمتابعة عملية تصحيح الاوراق وتجميع الدرجات للتأكد من عدم تعرض اي طالب لظلم على حساب أخر في نتائج التوجيهي 2019 حيث شارك في عملية التصحيح 16500 معلم ومعلمة بجميع المدارس الثانوية الاردنية.

ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بعد ان يتم اعلانها عبر موقع توجيهي الالكتروني وادخال رقم الجلوس ثم كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة ليتم على الفور اعلان النتيجة التفصيلية للطالب بجميع المواد التي درسها وقام بالاختبار بها، بالاضافة إلى المجموع الكلي الحاصل عليه والذي يؤهله إلى استكمال دراسته من خلال التعليم الجامعي والذي يتم الالتحاق به وفقا للمجموع الذي حصل عليه الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ومن المقرر ان يتم الاعلان عن نتيجة التوجيهي 2019 صباح اليوم وفقا لما اعلنت عنه وزارة التربية الاردنية والتي ستقوم بعقد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة واعلان النتائج عبر الموقع الالكتروني.