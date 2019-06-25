“أجازة 30 يونيو 2019” رسمية معتمدة للقطاع العام والخاص والبنوك وجميع أجهزة الدولة

أجازة 30 يونيو 2019 يتم الاحتفال كل عام بثورة 30 يونيو واعتبار هذا اليوم أجازة رسمية معتمدة للقطاع العام والحكومي والقطاع الخاص والبنوك والبورصة وجميع أجهزة الدولة في نفس اليوم، ما عدا الوظائف التي تُقدم خدمات عامة مباشرة للمواطنين والتي لا يمكن إن تتوقف عن العمل، مثل الشرطة والجيش والمستشفيات والمطافي وهيئة النقل العام وما شابه ذلك.

أجازة 30 يونيو 2019

الإجازات الرسمية في مصر 2019

أجازة 30 يونيو 2019 توافق هذا العام يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو من هذا الشهر، وهي أجازة رسمية يتم اعتمادها من رئيس الوزراء والنقابات العامة لعمال مصر لجميع العاملين بالدولة، وهي أجازة مدفوعة الأجر بدون عمل ولكن إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بهذه الإجازة سواء بالقطاع الخاص أو العام يتم استمرار العامل أو الموظف في عمله، ويكون مقابل ذلك أن يتم احتساب العمل يوماً إضافياً أو أن يتم تأجيل هذه الإجازة حتى تسمع حاجة العمل ويتم إعطائها للموظف أو العامل في يوم أخر بما يناسب حاجة العمل.

تعرف على مناسبة أجازة 30 يونيو 2019

يوم 30 يونيو من كل عام يتم احتسابه أجازة قومية من الأعياد الوطنية لجمهورية مصر العربية وذلك اعتبارا من عام 2013.