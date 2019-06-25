“أجازة 30 يونيو 2019” رسمية معتمدة للقطاع العام والخاص والبنوك وجميع أجهزة الدولة

أجازة 30 يونيو 2019 يتم الاحتفال كل عام بثورة 30 يونيو واعتبار هذا اليوم أجازة رسمية معتمدة للقطاع العام والحكومي والقطاع الخاص والبنوك والبورصة وجميع أجهزة الدولة في نفس اليوم، ما عدا الوظائف التي تُقدم خدمات عامة مباشرة للمواطنين والتي لا يمكن إن تتوقف عن العمل، مثل الشرطة والجيش والمستشفيات والمطافي وهيئة النقل العام وما شابه ذلك.
أجازة 30 يونيو 2019
أجازة 30 يونيو 2019 توافق هذا العام يوم الأحد القادم الموافق 30 يونيو من هذا الشهر، وهي أجازة رسمية يتم اعتمادها من رئيس الوزراء والنقابات العامة لعمال مصر لجميع العاملين بالدولة، وهي أجازة مدفوعة الأجر بدون عمل ولكن إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بهذه الإجازة سواء بالقطاع الخاص أو العام يتم استمرار العامل أو الموظف في عمله، ويكون مقابل ذلك أن يتم احتساب العمل يوماً إضافياً أو أن يتم تأجيل هذه الإجازة حتى تسمع حاجة العمل ويتم إعطائها للموظف أو العامل في يوم أخر بما يناسب حاجة العمل.
تعرف على مناسبة أجازة 30 يونيو 2019
يوم 30 يونيو من كل عام يتم احتسابه أجازة قومية من الأعياد الوطنية لجمهورية مصر العربية وذلك اعتبارا من عام 2013.
- عندما خرج ملايين المصريين يملؤون شوارع القاهرة وعلى رأسهم ميدان التحرير وجميع الشوارع الرئيسية المؤدي إليه،
- وخرجت الأسر والعائلات والشباب والموظفين تجمعات تلو الأخري حتى وصل عدد المواطنين في الشوارع إلي ما يقرب من 33 مليون مصري،
- وكان ذلك ليس في القاهرة فقط بل كان أيضا في معظم الميادين الكبيرة والرئيسية داخل أغلب المحافظات من أجل إسقاط نظام سياسي لا يتناسب مع طبيعة وأهواء ورغبات المصريين.
التعليقات