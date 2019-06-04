أجدد رسائل عيد الفطر 2019-1440عبارات تهنئة بالعيد | توقيت صلاة عيد الفطر مصر 2019

رسائل عيد الفطر 2019-1440 أكثر ما يشغل بال الجميع، حيث تختم نفحات شهر رمضان الكريم خلال ساعات اليوم، وسوف تبدأ أول أيام عيد الفطر 2019-1440 غدا الأربعاء الموافق يوم 6 يونيو، وذلك عقب تصريح مفتى الأزهر الشريف وإعلانه أن اليوم المتمم لشهر رمضان الكريم، ويبحث جميع المسلمين في أنحاء جمهورية مصر العربية عن موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر 2019 بجميع محافظات مصر، وإليكم توقيت صلاة عيد الفطر 2019 في القاهرة الساعة 5:19 دقيقة صباحا، ونتطرق أيضا إلى أفضل صور ورسائل ومسجات تهنئة عيد الفطر المبارك 2019 وعدد من عبارات وكلمات تهنئة العيد، هذا ما يبحث عنه الجميع لذا سوف نستحضر مجموعة مختارة ومتميزة من رسائل عيد الفطر 2019-1440 تتناسب مع جميع الأذواق وتنال إعجاب الجميع.
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رسائل عيد الفطر 2019
جعلك ربي حبيب الكل .. والعيد بالفرحة يطل .. خاصة لك قبل الكل
في خافقي شوق وغرام .. وفي نظرة عيوني كلام .. تقولك كل عام وإنت بخير .. والعيد من غيرك ظلام
التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد
يا حظك يا بختك >>يا عمي من قدك >> أنا أول شخص يقولك “ع”ي”د”ك”م”ب”ا”ر”ك”
قبل تنشغل الخطوط >> و الشبكة تصبح إخطبوط …طوط طو ..كل عيد وأنت مبسوط
يا رسالة .. سايري ركب السحايب وأسبقيه .. وأوصلي جوال منهو عني غايب وافتحيهسطري له من رسايل العيد وشوقيه .. وباركي له قبل كل الناس بعيد الفطر وفرحيه ..
الآن ولأول مرة حصريا على شاشة تليفونك وقبل الناس أقول لك: عيد فطر مبارك يا أعز الناس .. أتحداك إذا أحد هناك تهنئة فضائية
أهديك عطر الورد وألوانه ..وأرسل جواب أنت عنوانه .. اهنيك بمقدم العيد وأيامه
يا ورد مين يشتريك >> وللحبيب يهديك >> ويقوله كل عام وإنت بخير
اقــــول في نفسي وانا اعـايد الناس .. متى اشوفــك تكمـل افراح عيدي
كـــ أحبك ــــل >> عـــــ و ــــام >> وإنــ أموت ــت >> بخيــ فيك ـــــر
قبل كل الناس >> أسارع قلبي والإحساس >> وأرسلك مسج حساس >> يقولك كل عام وإنت أغلى الناس
بكرة العيد وأتمنى تكون سعيد وتبقى في قلبي الوحيد وتهديه هدية العيد
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