رسائل وعبارات تهنئة عيد الفطر 2019-1440| بطاقات وكروت معايدة بمناسبة عيد الفطر 1440

بدأ العد التنازلي لنهاية شهر رمضان المبارك 2019-1440، ونستعد لقدوم عيد الفطر المبارك، لذا تزداد عمليات البحث عن رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2019 ، وأجمل عبارات ومسجات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2019-1440، والتي سوف تشغل محرك البحث خلال الساعات القادمة، لتبادل أجمل وأرقي الكلمات المعايدة بعيد الفطر 1440 بين الأهالي والأصحاب والأحبة والأصدقاء والمتزوجين،قد تكون كلمات رسائل ومسجات عيد الفطر المبارك 1440 أفضل وأبسط شئ يمكن تقديمه لمن نحب، حيث تعبير الكلمات دائما على ما تحمله النفوس من حب ورحمة ومودة، ولهذا سوف نتقدم بنشر مجموعة متمزة ومختارة من رسائل تهنئة عيد الفطر 2019-1440 وبطاقات معايدة نرسلها لمن نحب.
رسائل تهنئة عيد الفطر 2019-1440
نسرد عبر السطور بعض كلمات وعبارات معايدة وتهنئة بعيد الفطر المبارك 2019-1440 نستطيع تبادلها مع من نحب وتصلح كمسجات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2019-1440، وكادت عمليات البحث عن كلمات التهاني سوف تبدأ بيوم وفقة عيد الفطر المبارك 2019-1440.
مسجات بطاقات معايدة عيد الفطر 2019-1440
- العيد ما العيد وما ادراك ما العيد نلبس فيه الجديد وناكل فيه اللذيذ عسى الله يعودوا من جديد .
- لك ترق احلا الكلمات وتتهادي اصدق الدعوات ولك يهتف الفؤاد كل عام وانت بخير .
- أيام عمري أربعة يوم لقياك ويوم رؤياك ويوم أهواك ويوم العيد معاك .
- أرسل سلامي قبل العيد يا عساك بخير مدري اتغلى ولا قلبك صار حديد..؟ .
- تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل العيد يهل علشان أكون قبل الكل.
- قبل انشغال جميع الخطوط والشبكة تصبح اخطبوط طوط طوط كل عيد وانت مبسوط .
- العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم كل عام وأنتم بخير .
- مع أطيب نفحات العطور وأروع ألوان الزهور حبيت بس أقول كل عام وأنتم بخير .
- شعبان شهر وراح ورمضان بالعطر فواح يجعل عيدك أفراح وهمومك تنزاح .
- يا أجمل من في الوجود أرسلك أحلى الورود تهنيك وتقولك كل عام وأنت بقلبي موجود .
- أسأل من أعد العيد وطوي الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد ويجعل عيدكم سعيد .
- لست أول المهنئين لكنني أصدقهم مشاعر وألطفهم جمل أنتقي أحرفي بكل أتقان ليس لكوني مبدع الكلمة بل لأنها موجهة لمن تثنت له الجمل طربا لقدومها إليه كل عام وأنتم بخير .
- أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه أهنيك بقدوم العيد وأيامه .
- يا شمس الشموس يا بهجة النفوس نوري على حبيبي ضياكى وقولي له كل عام وأنت بخير .
- أرق تحية وأحلي كلام وأطيب أماني وأزكي سلام وأجمل التهاني بالعيد يا أحلي ملاك .
- قالوا: وين عيدك قلت: بعيونه قالوا: تحبه قلت: ما شوف العيد بدونه .
- بكل أنواع العطور وألوان الزهور وأصوات الطيور كل عام وأنتم بخير .
- حلات العيد شوفتكم حلاته نلتقي معكم عساكم من العايدين واسعد ناس بأعياده .
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