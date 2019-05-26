أدعية ليلة القدر 1440 | دعاء ليلة القدر ” ليلة سبعة وعشرين ” علامات الاستدلال بها في الليالي الفردية نهاية رمضان

نستعرض تقرير شامل عن دعاء ليلة القدر 2019-1440، حيث أن ليلة القدر خير من ألف شهر ويحب على جميع المسلمين والمسلمات الفوز بها، لذا نستحضر أفضل أدعية ليلة القدر 1440 والواقعة خلال الليالي الفردية بالعشرة الأواخر شهر رمضان، وقد يبحث جميع المسلمين من مختلف الدول العربية عن دعاء ليلة القدر، وأفضل الأدعية المستحبة والمستجابة في تلك الليالي المباركة، وتقع ليلة القدر ضمن أيام 21 و23 و25 و27 و29 رمضان، ووجب علينا الاستعداد لهذه الأيام من قيام الليل والاستغفار والصلاة في موعدها وإفطار الفقراء والصدقات وصلة الأرحام والدعاء للغير بالصلاح.

دعاء ليلة القدر

من كثر الأدعية الواردة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ” اللهم إنك عفو كريم تحمل العفو فاعفو عنا”، وندعو الله أن تكون من المغفرين لهم في هذه الأيام المباركة، وقبل نهاية شهر رمضان 2019-1440 وبداية غرة شهر شوال، نكثر من الدعاء والأعمال الصالحة.

أدعية ليلة القدر رمضان المستحبة.