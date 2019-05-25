موعد ليلة القدر2019-1440| أفضل دعاء ليلة السابع والعشرين وفضل العشرة الآواخر من شهر رمضان

بدأ تحرى جميع المسلمين والمسلمات عن موعد ليلة القدر 2019-1440 وأفضل الأدعية المستحبة في تلك الأيام المباركة، حيث مع بداية العشرة الأواخر من شهر رمضان 2019، إزداد تقرب الجميع من الله والتعبد بالعديد من الطرق، وقد يتساءل المسلمين عن فضل ليلة القدر، لذا نستحضر في مقالتنا جميع المعلومات التي تخص ليلة القدر، من موعد ليلة القدر وأفضل الأدعية بليلة السابع والعشرين وعلامات ليلة القدر وفضل العشرة الأواخر من شهر رمضان 2019-1440.

موعد ليلة القدر 2019-1440

لقد أخفى الله عز وجل موعد ليلة القدر عن جميع المسلمين، ولكن يمكنهم أن يتحروا علامات ليلة القدر فقط خلال الليالي الفردية من العشرة الآواخر من شهر رمضان، ويمكن ليلة القدر أن توافق ليلة 21 و23 و25و 27 و29 من شهر رمضان 2019، ويمكن على جميع المسلمين أن يغتنموا هذه الفرصة بالتقرب إلى الله خلال العشرة الآواخر من الشهر، للفوز بفضل بليلة القدر، نظرا لأن ليلة القدر خير من ألف شهر.

أدعية ليلة القدر ” صور وكلمات “

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه. الحمد لله رب العالمين.. الموجود بلا عله.. الكبير ليس من قله.. لا تصيبهُ المسكنة ولا المذلة. الحمد لله رب العالمين.. العزيز الغفار.. الواحد القهار.. لا يجرى عليه ليلُ ولا نهار.. العالم بلا إخبار.. المعبود بالقرآن والأذكار. الحمد لله رب العالمين.. أنزل من السماء رزقا وفيرا.. وجعل في الأرض بركاتٍ وخيراً وفيرا.. وسعت خزائنهُ كل شيء وما قدرهُ تقديرا. الحمد لله رب العالمين.. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته.. وسواه وهداهُ إلى فطرته.. وعلمهُ البيان برحمته.. ووهب له منه الذرية بقدرته.

صور أدعية ليلة القدر