أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 “فراخ وبيض وكتاكيت”

ننشر لمتابعينا أسعار بورصة الدواجن اليوم 8 يونيو الجاري 2021، وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها لمتابعينا، حيث أن الفراخ من الوجبات الأساسية التي يعيش عليها ملايين المصريين، كما تقوم بعض الأسر والأمهات بشراء الكتاكيت وتربيتها وتسمينها بالمنزل، وذلك له مردود اقتصادي على الأسرة.

بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021

ولذلك وخلال السطور التالية نعرض تفاصيل أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 8 يونيو، سواءً أكانت الفراخ البيضاء أو الساسو أو الأمهات، كما ننشر تفاصيل أسعار الكتاكيت البيضاء وأسعار البيض، بشكل تفصيلي وتحديث الأسعار على مدار الساعة.

سعر الفراخ اليوم 8 يونيو 2021 في بورصة الدواجن الرئيسية

شهدت أسعار اليوم بالبورصة استقراراً في الأسعار لجميع أنواع الدواجن، وجاءت الأسعار كالآتي

أسعار الفراخ البيضاء اليوم: 27 جنيه سعر الكيلو.

أسعار الفراخ الساسو: 33 جنيه سعر الكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات: 20 جنيه سعر الكيلو.

سعر الكتاكيت اليوم 8 يونيو في بورصة الدواجن العمومية

اختلفت أسعار الكتاكيت اليوم 8 يونيو بحسب الشركة، حيث أن كل شركة لها سعرها الخاص بها، وذلك بحسب جودة الكتكوت ونوعه والإنتاج والتوزيع والحجوزات المسبقة لدى كل شركة، وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم وفق الآتي.

كتكوت أبيض شركة العناني سجل اليوم: 9.5 جنيه.

كتكوت أبيض شركة الوطنية سجل اليوم: 10.25 جنيه.

كتكوت أبيض شركة الوادي سجل اليوم: 8.5 جنيه.

كتكوت أبيض شركة القاهرة للدواجن سجل اليوم: 9.25 جنيه.

كتكوت أبيض شركة الإسكندرية سجل اليوم: 7.5 جنيه

كتكوت أبيض شركة سيد زكريا سجل اليوم: 9.5 جنيه.

كتكوت أبيض الشركة المصرية الهولندية سجل اليوم: 6.5 جنيه.

سعر البيض الأحمر والأبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8 يونيو

متوسط 37 جنيه لكرتونة البيض الأبيض.

متوسط 39 جنيه للبيض الأحمر.

متوسط 42 جنيه للبض البلدي.

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علماً بأن الأسعار المذكورة هي أسعار المزارع وأسعار بورصة الدواجن المعلنة اليوم، أما المحلات فتزيد فيها الأسعار أكثر من الأرقام المذكورة، وذلك بحسب كل محل.