أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو.. سعر الفراخ البيضاء والساسو والكتكوت الابيض والبيض

ننشر لمتابعي موقع كلمة تفاصيل أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 21 يونيو في البورصة الرئيسية، وتشتمل السطور التالية على سعر الفراخ البيضاء اليوم وسعر الكتكوت الابيض اليوم وكذلك أسعار البيض وأسعار الرومي وأسعار البط، وأسعار الكتاكيت الأخرى الساسو والبلدي والفيومي والهجين والبط والسما وغير ذلك من الأسعار التي تجدوها في هذا الخبر.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو

وكانت الأسعار قبل ذلك يتم تحديدها عن طريق البورصة الرئيسية للدواجن، إلا أنه وقعت تغيرات في هذا الأمر، فأصبح هناك العديد من المكاتب أو ما يطلق عليه البعض السماسرة، وكل مكتب يقوم بتحديد الأسعار التي تناسبه، ولكن في الغالب تكون الأسعار جميعها متقاربة، وليس بينها تفاوت يذكر، وهذا بالنسبة إلى أسعار الفراخ في البورصة أو المزارع.

أما سعر الكتكوت الابيض فيختلف في بعض الأشياء عن الفراخ، وذلك في مسألة تحديد الأسعار، حيت أن هناك العديد من الشركات التي تنتج الكتكوت وتقوم كل شركة منها بتحديد السعر الذي يناسبها بحسب العرض والطلب والجودة والحجوزات المسبقة لدى كل شركة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو سعر الفراخ البيضاء

27 جنيه سعر كيلو الفراخ البيضا اليوم.

32 جنيه سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم.

23 جنيه سعر الكيلو من الفراخ الأمهات اليوم.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو سعر الكتكوت الابيض شركات

العناني “6.5 جنيه”.

الوطنية “7” جنيه.

السقا “4 جنيه”.

المصرية الهولندية “4 جنيه”

المراعي “4.5 جنيه”.

الوادي “6.25 جنيه”.

القاهرة للدواجن “5.5 جنيه”.

أسعار الدواجن اليوم 21 يونيو سعر البورصة للبط والرومي

سعر كيلو البط لحم: 45 جنيه.

سعر كيلو الرومي: 50 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 21 يونيو سعر البيض

بيض أبيض: 39.5 جنيه سعر الكرتونة اليوم.

بيض بلدي: 45.5 جنه.

بيض أحمر: 42.5 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن الإثنين 21 يونيو سعر الكتكوت بأنواعه

سعر الكتكوت الساسو في بورصة السقا: 3 جنيه

سعر كتكوت بلدي عمر يوم: 2.5 جنيه.

سعر كتكوت فيومي عمر يوم: 3 جنيه.

سعر الكتكوت الهجين: 2.5 جنيه.

كتكوت بط مولر: 13 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي: 11 جنيه.

سمان عمر 14 يوم: 3.25.