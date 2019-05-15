تعريفة محور روض الفرج|| رسوم كوبري تحيا مصر يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

تعريفة محور روض الفرج تعرف عليها ففي صباح يوم ألأربعاء الموافق 15 مايو 2019 تم افتتاح محور روض الفرج، الذي تقوم الحكومة المصرية بإنشائه من أكثر من ثلاث سنوات من الجهد والكفاح، ليخرج هذا المشروع إلى النور ويدخل الخدمة العامة للمواطنين، لتسهيل حركة المرور من منطقة المظلات بشبرا حتى طريق الإسكندرية الصحراوي.

تعريفة محور روض الفرج

تعريفة محور روض الفرج لابد من التعرف عليها وذلك لأنك سوف تمر عليه للاستفادة من مزاياه، حيث يعد محور روض الفرج من أكبر المحاور التي تمر عليها السيارات والذي يعمل علي تقليل وقت المسافة من شبرا حتى طريق الإسكندرية الصحراوي ما بين 20 إلى 30 دقيقة بالإضافة إلى أنه كوبري مصمم بشكل أمن تماماً من مخاطر الطرق.

تعريفة محور روض الفرج

تعرف على رسوم مرور السيارات على محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر الذي تم افتتاحهما، حيث يمتاز هذا المحور بعرض 66 متر و80 سنتيمتر بالإضافة إلى أنه يحمل أكبر كوبري معلق بطول حوالي 300 متراً، كما أن ارتفاعه عن مستوى سطح مياة نهر النيل يساوي 14 متراً وتم تحديد أسعار رسوم مرور السيارات على محور روض الفرج من هيئه الطرق والكباري كمايلي.

رسوم مرور الدراجة البخارية 5 جنيهات

رسوم مرور السيارات الربع نقل 10 جنيهات

رسوم مرور الميكروبات 10 جنيهات

رسوم مرور ألميني باص 15 جنيهاً

رسوم مرور السيارة الملاكي 20 جنيهاً

رسوم مرور الاتوبيس 20 جنيهاً

رسوم مرور النقل الفردي 25 جنيهاً

رسوم مرور النقل الثقيل مقطوره أو تريلا 30 جنيهاً

أسعار مرور السيارات على محور روض الفرج أو كوبري “تحيا مصر” يجب على جميع السائقين التعرف عليها قبل الوصول إلى بوابات تجميع الرسوم.