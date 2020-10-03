“إشارات ورموز” تردد قناة النادي الأهلي Al AHLY TV على نايل سات sd، hd

تردد قناة الأهلي 2020 هي قناة تابعة لنادي الأهلي لكرة القدم في جمهوية مصر العربية، تتميز القناة بإستيديوهات التحليل والبرامج الرياضية التي تتناول الشؤون الرياضية، وتختص بالنقل المباشر لكل مباريات نادي الأهلي التي يخوضها ضد منافسيه من النوادي المصرية الأخرى، وكذلك عرض التدريبات والمؤتمرات الصحفية الخاصة بالفريق العريق.

قناة النادي الأهلي

تستند قناة الأهلى على المحتوى الرياضي الواسع، فهي تنقاش مسستقبل الفريق وتواكب تحركاته وأداءه، وتحرص لربط- مناصري الفريق على كل الأخبار الخاصة بالفريق ونشاطاته- وإستعراض آراء الجمهور وكيف ينظرون ويقيمون نادي الأهلي. الآن مع تردد قناة الأهلي الجديد أو القديم al ahly يمكنك ضبطه على أجهزة الرسيفر لإلتقاط بث قناة الأهلي بدقة Sd وأيضاً HD من خلال خدمة البث الفضائي على القمر الصناعي نايل سات 7 غرباً.

al ahly TV

وتضم “قناة الأهلي” أفضل المحللين والخبراء الرياضيين ممن يصفون الأحداث الرياضية بدقة، ويعطون تقييماً لأداء الفرق بالضعف أو القوة. لذلك فإن عودة قناة الأهلي بالحلة الجديدة وإتاحة البث بجودة أفضل، يجعل الجمهور أكثر قدرة وملائمة لمتابعة محتواها بأوسع حدود، وتتبع كل أخبار نادي الأهلي يشمل رصد صفقات إنتقال اللاعبين والإعارات بين الأندية المصرية والخارجية.

وتبث قناة الأهلي على نايل سات، مع بث تلفزي مستمر على مدار 24 ساعة بلا توقف، لنقل ماتشات النادي ورصد كل الأخبارالمتعلقة به، وإجراء المقابلات مع اللاعبين والمدربين. ويمكن العثور على قناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات 7 غرباً: 11747 رأسي، معدل الترميز 27500. للعمل بدقة العرض SD للجودة العادية.

تردد قناة النادي الأهلي 2020