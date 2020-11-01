“إشارات ورموز” تردد قناة ليبيا الرياضية على قمر نايل سات libya Sport TV

يمكنكم مشاهدة بث قناة ليبيا الرياضية على القمر الصناعي نايل سات عند التردد 11766 أفقي، مع”libya Sport Channel” يستطيع المشاهدين متابعة مختلف المنافسات الليبية محلياً في النقل المباشر من بين اهم تلك الدوريات الرياضية دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم،كأس الفاتح الليبي لكرة القدم. تتبع قناة ليبيا الرياضية شبكة راديو وتلفزيون ليبيا تم افتتاح قناة ليبيا الرياضية- في عام 2004، وتبث القناة على مدار ال24 ساعة بلا توقف من خلال خدمة البث الفضائي على نايل سات، وفق احدث تردد جديد.

قناة ليبيا الرياضية

تضع قناة ليبيا الرياضية “libya Sport HD Channel لمسات اكثر جاذبية على المحتوى الرياضي الحصري ليشمل حقوق بث دوري ابطال اوروبا، الى جنب التفرد بعرض بطولات رياضية افريقية ومختلف بطولات العاب الكرة المحلية ككرة السلة ودوري كرة الطائرة، ودوري كرة اليد، تبث القناة مباشرة HD على مدار 24/24 ساعة وتظهر بباقة برامج ابرزها الكورة والناس- 90 دقيقة وهو برنامج تحليلي لماتشات دوري كرة القدم الليبي، ولها انتشار كبير استقطابي للمشاهدين في منطقة شمال افريقيا ومختلف الدول العربية الاخرى. ويمكن اعادة استقبال قناة ليبيا الرياضية في حال اختفت الاشارة بعد التعديل على الرقم العددي للترددات، بإدخال التردد 11766 على القمر نايل سات 7 غرباً.

تردد قناة ليبيا الرياضية

يمكن للجمهور الرياضي ضبط إشارة قناة ليبيا الرياضية المفتوحة بصيغة hd عن طريق اضافة بيانات التردد المدرج ادناه في الجدول، في اجهزة الاستقبال الخاص بهم.مع ملاحظة ان معدل الترميز سيكون ثابتاً وهو 27500.

القمر الصناعي المدار التردد، الإستقطاب تصحيح الخطاً نايل سات 201 7.0°W 11766 أفقي 5/6

العديد من المزايا التي يمكن التحصل عليها من الحقوق الحصرية على قناة ليبيا الرياضية، حيث تذيع القناة المفتوحة HD مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا من خلال قناة مجانية غير مشفرة، والتمتع بالبطولات الكروية والكؤوس الليبية وتقديم عرض غير منقطع لجميع المنافسات التي تخوضها الاندية الليبية عربيا ودولياً.