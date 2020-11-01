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“إشارات ورموز” تردد قنوات m للدراما والأفلام المصرية بدون تشفير

بواسطة زكريا منير
تردد قناة ام كلاسيك

تقدم قنوات شبكة m المصرية الكثير من المسلسلات الدرامية والافلام المصرية الحديثة والقديمة حيث تزخر بمكتبة لا نهاية لها من الاعمال السينمائية والافلام الكلاسيكية المتميزة التي تروق لان يشاهدها الجمهور والمتناسبة مع ذوقه، تبث جميع القنوات بشكل مجاني بدون تشفير على مدار ال 24 ساعة. والقنوات هي: (M AFLAM، M CINEMA، M CLASSIC، M DRAMA، M MOSALSALAT).

1 قنوات m للافلام على نايل سات
2 تردد قنوات أم السينمائية

قنوات m للافلام على نايل سات

تشتهر قنوات m “أم” للمسلسلات والافلام بانتقاء افضل الاعمال السينمائية لعرضها ضمن جدول البث المستمر طوال اليوم، مصممة القناة لجذب الجمهور من خلال تقديم انتاجات الاعمال التلفزيونية في دمج مثالي للافلام ذات الحبكة الجديدة التي تحقق اعلى نسب مشاهدة، ويمكن استقبال اشارة قنوات ام التلفزيونية من خلال ضبط التردد الصحيح في اجهزة الاستقبال ثم عمل حفظ بالضغط على الزر الازرق ثم الموافقة ok بواسطة الريموت.

تردد قنوات أم السينمائية

  • القمر الصناعي نايل سات m aflam التردد: 10815 استقطاب افقي، معدل ترميز 27500
  • القمر الصناعي نايل سات m classic التردد: 10892 استقطاب افقي، معدل ترميز 27500
  • القمر الصناعي نايل سات m drama التردد: 11411 استقطاب افقي، معدل ترميز 27500
  • القمر الصناعي نايل سات m mosalsalat التردد: 11526 استقطاب افقي، معدل ترميز 27500
  • القمر الصناعي نايل سات m cinema التردد: 11526 استقطاب افقي، معدل ترميز 27500

في حال كانت اختقت اشارة القنوات سابقاً، يمكنك اعادة برمجة الرسيفر بادخال القيم الترددية الجديدة لقنوات أم، للتمتع بمزايا استقبال القنوات على نايل سات باشارة بث اكثر ثباتاً بدون تشويش،

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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