الأرصاد الجوية | الرطوبة كلمة السر الإيجابية في الموجة الحارة المُنتظرة الأربعاء

تنتظر مصر بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مايو 2019، موجة حارة أكدت بيانات هيئة الأرصاد الجوية أنها غير مسبوقة بهذا التوقيت من العام الذي ُيعد حسابياً النصف الأخير من فصل الربيع، حيث أكد بيان الأرصاد أن درجات الحرارة سوف تصل لمستويات أربعينية على غالب الأنحاء بجمهورية مصر العربية، وتصل على العاصمة القاهرة لمستوى 43 درجة مئوية .

ورغم شدة الحرارة، وارتفاع مستوياتها بشكل قياسي، قد يكون مُخيف أو مُقلق لجموع المواطنين بمصر، خاصة وأننا الآن نُعايش فترات شهر رمضان الكريم، إلا أن هناك بُشرى من الأرصاد حول درجات الحرارة والموجة الحارة المُصاحبة لها بداية من يوم الأربعاء ننقلها لكم وننقل تفاصيلها فيما يلي .

الرطوبة كلمة السر الإيجابية والمبشرة بالموجة الحارة الأربعاء

حيث ورغم أن درجات الحرارة يوم الأربعاء قد تصل إلى حاجز الأربعين، ونجد أن الأجواء تتميز في ظل تلك الدرجات بالحرارة الشديدة الساخنة، إلا أن الشعور بدرجات الحرارة سوف يكون أقل قلقاً من شهر الصيف بمراحل كثيرة .

يمكن التعرف على بيان درجات الحرارة من هنا

حيث صدر تصريح وبيان عن مركز التنبؤات والتحاليل التابع للهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، يؤكد أن نسبة الرطوبة خلال الموجة الحارة القادمة على مصر لن تتجاوز 50 % وهذا عكس فصل الصيف الذي تتخطى فيه نسبة الرطوبة عادة 85 % وتلك النسبة المنخفضة من الرطوبة تقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة رغم شدتها ومع الابتعاد عن أشعة الشمس تقل المشكلة بشكل كبير .