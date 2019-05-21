هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الأربعاء 22 مايو أربعيني الدرجات شديد الحرارة على كافة الأنحاء .. إليكم البيان

موجه حارة توقعتها هيئة الأرصاد الجوية بمصر، وأكدت أنها تضرب البلاد بداية من نهاية الأسبوع الجاري، فبعد أن كانت مستويات درجات الحرارة بمصر عند معدلاتها الطبيعية والتي يمكن تقبلها بموسوم الصيف يبدو أن الأمر سوف يبدأ بالتغير وفق تعرض البلاد لموجه شديدة الحرارة بداية من الأربعاء .

حيث صدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية ليوم الأربعاء لتاريخ 22 مايو 2019، مؤكداً أن مستويات درجات الحرارة عند معدلات أربعينية بشكل واضح، وأن الدرجات تدل على موجه حارة تضرب مصر بشكل استثنائي في هذا التوقيت من فصل الصيف .. فإليكم بيان الدرجات وتفصيلها وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية المصرية .

تقرير هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن طقس الأربعاء 22-5-2019

فلقد أشار تقرير الأربعاء لتاريخ 22 مايو 2019 أن طقس البلاد شديد الحرارة على كافة الأنحاء ويتميز بالارتفاع الشديد بالدرجات إلى مستويات عالية، فتتراوح الدرجات بشمال البلاد من 34 حتى 40 درجة مئوية .

أما العاصمة القاهرة مع محافظات الدلتا ومناطق الوجه البحري، فدرجات الحرارة تتراوح من 41 حتى 43 درجة مئوية، مسجلة مستوى قياسي على القاهرة .

وعن محافظات الصعيد فتتميز درجات حرارة يوم الأربعاء 22 مايو 2019 بمستويات أشد لتتراوح الدرجات من 43 حتى 44 درجة مئوية وذلك على كافة مدن ومحافظات الصعيد المصري من شماله حتى أقصى الجنوب .

وعن وضع الرياح فهي كما أشار التقرير، مُعتدلة وقد لا تتميز بأي نشاط يُذكر في ظل أجواء ساخنة، مما يساعد على انتظام حركة الصيد والملاحة البحرية .