الأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة و خطوات الاختبارات وإجراءات الكشف الطبي

الأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة إذا كنت بالفعل ترغب في الالتحاق بأكاديمية الشرطة إذا عليك التقديم حيث أنها بدأت كلية الشرطة بتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بها وهذا عن طريق موقع وزارة الداخلية أكاديمية الشرطة، أو التوجه إلى عنوان الأكاديمية بشكل مباشر، ونتعرف اليوم على أهم الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة وكذلك التخصصات المطلوبة، وما هي الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للالتحاق بها, يُذكر أن أكاديمية الشرطة قد أعلنت عن قبولها دفعة استثنائية جديدة بالأكاديمية والحاصلين على بكالوريوس الطب بشرط استيفائهم للشروط المطلوبة من قِبل الاكاديمية، كذلك أعلنت كلية الشرطة عن قبول الدفعة الأولى الضباط المتخصصين، والماجستير بمثابة دفعة أولى استثنائية في شهر مارس والدراسة سوف تكون لمدة عام واحد فقط.

الأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة.

يحصل الشخص الذي يحمل درجة الماجستير سوف يتخرج من الأكاديمية على درجة لا تتجاوز “نقيب” بينما من يحمل الدكتوراه ستكون درجته لا تتجاوز “رائد”، يُذكر أن التخصص المطلوب هو الطب البشري ذكور فقط.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة.

تقديم بطاقة الرقم القومي.

شهادة الميلاد.

عدد 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

شهادة التخرج المؤقتة، أو إفادة من الكلية بالنجاح.

قيام الفرد بدفع مبلغ 100 جنيه وهي عبارة عن رسوم سحب الملف.

شروط التقديم في أكاديمية الشرطة

يجب أن يكون الفرد مصري الجنسية.

أن يكون الشخص حسن السمعة والسيرة الطيبة عنه، ومعفي من العقوبات الجنائية.

أن يكون الفرد مستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية حيث لا يقل طوله عن 165 سم للذكور، 160 سم للإناث، وكذلك لا يقل النظر عن النصف.

خطوات التقديم في أكاديمية الشرطة

يبدأ فتح باب التقديم بالأكاديمية لدفعه الضباط المتخصصين الاستثنائية بداية من اليوم الأول من شهر أبريل العام الحالي حتى منتصف شهر أبريل وستكون الخطوات كالتالي:

تقديم طلبات الالتحاق بالأكاديمية في التجمع الأول والدخول من خلال بوابة رقم 5 وسيكون هذا في تمام الساعة السابعة صباحاً.

يتم تجهيز كافة الأوراق المطلوبة الخاصة بسحب الملف مع دفع رسوم طلب الالتحاق، يقوم الفرد بملاْ بيانات الالتحاق مع تسليم الأوراق لكي يحصل الفرد على كارت التردد والذي سيكون مسجل عليه موعد الاختبارات والرقم السري الخاص به والذي سيتمكن من خلاله الدخول إلى موقع أكاديمية الشرطة.

سيتم الإعلان عن نتائج ومواعيد الاختبارات من خلال موقع وزارة الداخلية, كما يمكنكم معرفة خطوات تحديث بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية وعقوبة المخالفين و الغرامات المفروضة

عنوان كلية الشرطة “أكاديمية الشرطة”

أما عن مكان كلية الشرطة فهي تقع في منطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة الكبرى، في نطاق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة بجوار موقف أتوبيس زهراء مدينة نصر.

اختبارات كلية الشرطة واجراءات الكشف الطبي. يتم اختبار الطلاب المتقدمين الى عدد من الاختبارات أبرزها اختبارات القدرات، وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار حالة رسوبه، فضلاً عن اختباري المقاس والقوام، حيث يتم قياس طوال القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة. وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة، وهناك اختبار القوام، حيث يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن ” الطول ـ 90 “، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط ، كما يخضع الطلاب للكشف الطبي، حيث يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط، بينما يتم إجراء الكشف النفسي أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار. ويؤدي الطالب الاختبار الرياضي في كلية الشرطة وعدد من التمرينات الرياضية المقررة ، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه في الاختبار الرياضي ، ثم يخضع الطالب عقب ذلك لكشف السمات، من خلال اخضاع الطالب لاختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذه الاختبارات، ثم يأتي عقب ذلك اختبار الهيئة. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2019 دفعة الضباط المتخصصين من خريجي الطب. كما وافق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة بقسم الضُباط المتخصصين بالكلية بحد أدنى تقدير ( جيد ) في التخصصات الفنية التي تمثل احتياجات أساسية لأجهزة وزارة الداخلية وهي :

التخصصات الجامعية المطلوبة:

(أولاً) : مجموعة الطب :

1- طب بشرى. (ذكور فقط)

2- طب بيطري. (ذكور فقط)

3- طب أسنان.(ذكور فقط)

4- صيدلة.(ذكور فقط)

5- علاج طبيعي.( ذكور ) هذا بجانب خريجي طب البشري من حاملي الماجستير والدكتوراه الباطنة وغدد صماء وسكر ورعاية مركزة وقلب وصدر) .

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