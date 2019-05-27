خطوات تحديث بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية وعقوبة المخالفين و الغرامات المفروضة

خطوات تحديث بطاقة الرقم القومي أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن إطلاق خدمة جديدة توفر الوقت والجهد على المواطنين وهي تجديد البطاقة الشخصية من المنزل على الانترنت، حيث العديد من المواطنين تغيرت بالفعل بياناتهم إما حالتهم إما طالب أو متزوج أو مكن السكن، كذلك شددت وزارة الداخلية على ضرورة تجديد البطاقة في حال انتهاء مدتها وأنها ستكون غير سارية في أي جهة حكومية ولا يُعتد بها إذا كان غير سارية، بالإضافة على فرض عقوبة للمخالفين عن تجديد بطاقة الرقم القومي, يرجع السبب في هذا القرار من قِبل وزارة الداخلية هو قيام الكثير من الأفراد بالبيانات مع الإغفال عن تحديث بياناتهم بغرض الغش، ولذلك حرصت الوزارة على فرض عقوبات رادعة للمواطنين الذين يتكاسلون عن تجديد بطاقة الرقم القومي.

خطوات تحديث بطاقة الرقم القومي.

يقوم الفرد بالدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية من خلال هذا الرابط–من هنا

يقوم الشخص بالضغط على الطلبات مع اختيار بطاقة الرقم القومي.

يجب اختيار نوع البطاقة التي يرغب الفرد بها ما بين “التجديد، بدل فاقد، تغيير البيانات، أو استخراج البطاقة للمرة الأولى”.

يتم كتابة بيانات الفرد وملاْ كافة البيانات مع الحرص عن كتابتها, كما يمكنكم معرفة نظام التموين الجديد 2019 كيفية تقديم التظلم وإعادة المحذوفين

عقوبة المخالفين لقوانين بطاقة الرقم القومي.

ما هي الغرامات المفروضة في حالة عدم استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي في الميعاد المحدد؟

عدم استخراج بطاقة جديدة سواء كانت في حالة الفقدان أو تلف البطاقة القديمة يتم فرض غرامة بمبلغ 50 جنيهاً.

عدم تحديث أو تجديد بيانات البطاقة في حال تغيير بالفعل البيانات الخاصة بمكان الإقامة أو الحالة التي عليها الشخص يتم فرض مبلغ 50 جنيهاً.

في حال قيام الشخص بالتعامل بالبطاقة القديمة سيتم فرض غرامة بمبلغ 100 جنيه.

في حال تخلف الشخص عن عمل بطاقة الرقم القومي عند السن المحدد وهو إتمام عمر 16 سنة يتم فرض غرامة بمبلغ 100 جنيه, لذلك أعلنت وزارة الداخلية عن ضرورة قيام المواطنين بتجديد بياناتهم بالبطاقة الشخصية حرصاً على عدم تعرضهم للغرامة بحد أقصى ثلاث شهور من انتهاء المدة المحددة، وحرصاً على عدم تكاسل الأفراد عن تحديث البطاقات فهي فرضت غرامات.

مصروفات إصدار البطاقة الشخصية طبقا للرقم القومى.

مصروفات الخدمة , 15 جنية , 1 جنية و 35 قرش ضريبة دمغة 20 قرش رسم تنمية 1 جنية بحث 90 قرش طالع شرطة 11 جنية و 55 قرش اصدار.