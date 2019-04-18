خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 للإدلاء بالتعديلات الدستورية عبر موقع الهيئة الوطنية وخطوات معرفة اللجان الانتخابية نوفرها لحضراتكم الآن، حيث إقترب موعد انتخابات التعديلات الدستورية بشكل كبير، فمن المقرر أن تبدأ انتخابات التعديلات الدستورية لدستور 2014 خارج البلاد يوم 20/4/2019، وستبدأ لجان الانتخابات الدستورية بالنسبة للمواطنين في جميع مدن ومحافظات مصر بدءًا من يوم 22/4/2019 وحتى يوم 24/4/2019، وبالتالي فإن الجميع يبحث الآن وخلال الأيام القادمة التي تسبق موعد انتخابات التعديلات الدستورية عن خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019، وسنقدم لحضراتكم من خلال التقرير طريقة معرفة اللجنة الانتخابية 2019 للمواطن برقم الجلوس فقط وذلك عبر رابط الهيئة الوطنية للانتخابات، تابعونا.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019

يمكنكم الآن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 للتعديلات الدستورية بكل سهولة ويسر، حيث يتيح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 بالرقم القومي للمواطن، والمكون من 14 رقم لاغير، وذلك من خلال إتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية:

إدخل على رابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

أدخل الرقم القومي.

إضغط على استعلم.

انتظر حتى تظهر لك تفاصيل اللجنة الانتخابية.

التعديلات الدستورية 2019

كما يمكنكم أيضًا التعرف على تفاصيل التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها على دستور 2014 من خلال مشاهدة الفيديو التالي:

انتخابات التعديلات الدستورية

قامت مجموعة من الأحزاب السياسية المختلفة في مصر بعقد عدد من الندوات لأعداد كبيرة من المواطنين المصريين لتوضيح أهمية الإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية، وقامت خلال تلك الندوات بعرض مجموعة التعديلات الدستورية التي تم إجراؤها على مواد دستور 2014، مؤكدة على ضرورة حضور كل من له صوت إنتخابي إلى اللجنة التابع لها للإدراء بصوته فيما يخص التعديلات الدستورية.

هذا وقد أكدت السلطات كذلك على إمكانية الإدلاء بأصوات الوافدين من المحافظات الأخرى، وذلك دون الحاجة إلى التسجيل في المحكمة الابتدائية أو الشهر العقاري، والمقصود بالوافدين هم المصريين القادمين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في محافظات أخرى غير التابعين لها بسبب ظروف العمل أو غيره.

مواعيد الانتخابات

تأتي مواعيد انتخابات الإدلاء بالتعديلات الدستورية كما تم توضيحه في الأيام التالية:

المصريين خارج البلاد بداية من يوم 20/4/2019. في مصر بداية من يوم 22/4/2019 وحتى يوم 24/4/2019.

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