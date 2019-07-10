الاستعلام عن باقات الإنترنت we أرخص أسعار في مصر

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات شبكة WE وهي الشبكة الرابعة للمحمول في مصر بعد شركات فودافون و موبينيل “أورانج” واتصالات، وعرفت شبكة وي بتقديمها أفضل باقات الإنترنت بالأسعار المنافسة للشركات الأخرى، نتابع معكم للتعرف على باقات الإنترنت we والاستمتاع بأسرع شبكة إنترنت في مصر والحصول على ميجابايتس إضافية للاستمتاع بالدخول إلى مواقع التواصل الإجتماعي، والتصفح، والاستماع إلى الموسيقى.

باقات الإنترنت we

سعر الباقة سعة الباقة كود الاشتراك صلاحية الباقة 10 جنيه 625 ميجا بايت *999*10# 30 يوم 20 جنيه 1375 ميجا بايت *999*20# 30 يوم 40 جنيه 3250 ميجا بايت *999*40# 30 يوم 70 جنيه 6250 ميجا بايت *999*70# 30 يوم 100 جنيه 10000 ميجا بايت *999*100# 30 يوم 200 جنيه 23500 ميجا بايت *999*200# 30 يوم 1 جنيه 25 ميجا بايت *999*01# يوم واحد

يتم خصم نصف ميجا بايت لكل 1 ميجا بايت ميجا بايت استخدام عند الدخول إلى مواقع تواصل الاجتماعي “السوشيال” واستخدام خرائط جوجل، وأنغامي، وساوند كلاود.

أما عند تصفح المواقع والتحميل والدخول إلى اليوتيوب يتم خصم 1 ميجا بايت لكل 1 ميجابايت استخدام.

يمكن تجديد الباقة في أي وقت عن طريق استخدام كود *999*2#

كما يمكن شراء باقة إضافية 1 جيجا قدرها 20 جنيه، والمحاسبة تكون طبقاً للباقة الأساسية.