الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقع استعلام الترقية والتسكين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن رابط موقع استعلام الترقية والتسكين للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك كي يتمكن الموظف من معرفة مدى استحقاقه للترقية في أول يوليو 2019 المقبل، والاستعلام عن المستوى الوظيفي المسكن عليه، وذلك منذ تطبيق والعمل بـ قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، ويعرض الموقع بعض التعريفيات الهامة والتي منها ضوابط استحقاق الترقية، والعوامل التي تعمل على وقف الترقي في هذه المرحلة للموظف، إن لم ينطبق عليه شروط الاستحقاق للترقي.

موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن تدشين رابط موقع استعلام الترقية والتسكين للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك يستفاد منه الموظفين من يمثل قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم، ووفق التقديرات وبيانات الجهاز المركزي فسيستفيد من تلك الخدمة الإلكترونية ما يقرب من 800 ألف عامل وعاملة من موظفي الجهاز الإداري المخاطبين بالخدمة المدنية، وأهاب الجهاز بالموظفين والعاملين بسرعة الاستفادة من تلك الخدمة المتميزة ومحاولة الدخول على الموقع حال وجود صعوبة ناتجة عن كثافة عمليات الاستعلام.

رابط الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارية الجهات والهيئات الحكومية المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، بالعمل على تسوية أوضاع الموظفين التابعين لها قبل حلول 30 يونيو 2019، وتم تقديم تطبيق إلكترونية من شأنه أن يسهم في المساعدة في معرفة أحقية الترقية ومكان التسكين للموظف في الوضع الحالي، وبالتالي سيساعد الموظفين والجهات الحكومية في تنفيذ القرارات، ومنها القرار الصادر عن رئيس الجهاز المركزي تحت رقم 65/2019 لتنفيذ الترقية لمن مر عليه المدة البنية وفق الضوابط والشروط، وتم اختبار خدمة استعلام الترقية والتسكين على موظفي الجهاز قبل إطلاق الموقع بشكل عام، للوقوف على مدة جاهزيته.

موقع استعلام الترقية والتسكين 2019

استعلم الآن عن مدي استحقاقك للترقية من خدمة الجهاز المركزي للتنظيم و والإدارة، من الدخول على رابط الاستعلام عن الترقية والتسكين من موقع الجهاز المركزي، ثم ادخل البيانات المطلوبة كما بالصورة.

قد تشهد الساعات المقبلة حالة من الضغط يجب محاولة الدخول عدة مرات لمن يجد صعوبة في الوصول لرابط الموقع