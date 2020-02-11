الطيار أشرف أبو اليسر يكذب رمضان لم أطلب تعويض مالي منه

الطيار المصري الموقوف عن العمل أشرف أبو اليسر

ظهر منذ قليل الطيار المصري أشرف أبو اليسر منذ قليل في أحد البرامج، ونفي خلالها ما تحدث عن محمد رمضان في الفيديو الأخير الذي نشرة، والذي أشار خلالة بأن الطيار المصري قد طالبة بدفع مبلغ مالي قيمتة 9.5 مليون جنية مصري.

تابع تفاصيل حديث رمضان بطالب الطيار بدفع تعويض مالي له

وأضاف أبو اليسر خلال حديثة علي قناة المحور منذ قليل في برنامج “90 دقيقة” بأنه بصفتة كطيار في الدفاع الجوي، لم يطلب أيه أموال من أحد.

نافيآ كل كلام محمد رمضان في الفيديو الخاص بالأخير، وأضاف بأنه لا يوجد أي حاجز بين الراكب وقمرة القيادة.

ويستطيع أي راكب التوجه إلي كابينة الطيار بمنتهي السهولة.

وتابع الطيار المصري قولة بأن رمضان قام بالجلوس علي الكراسي بجانبه.

بعد تواجد الطيار المساعد في الحمام، وطالبه رمضان بأخذ صورة تذكارية معه.

وأكمل بأنه أمر شائع للعديد من المشاهير، وأنه طالب رمضان بعدم نشر الصور والفيديو.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان قد قام منذ ساعات بنشر فيديو، تحدث خلالة بعدد من الكلمات، مضيفآ انا زي ما وعدت عمرى ما هتخلى عنه”.

أضاف رمضان خلال حديثة في الفيديو “أول أمبارح الحمد لله كلمت صديق ليا، مدير شركة للطيران الخاص وحكيتله الموضوع.

وقالى ان شاء الله خلال أسبوع يكون اشتغل ورجع الي مهنتة مرة أخري”.