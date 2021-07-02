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اللحظة المنتظرة من مسابقة الحلم 2021 وإعلان الفائز بـ250000$ وتعليق الفنانة شذى “فيديو”

بواسطة إسلام عوض
مسابقة الحلم 2021 وإعلان الفائز بـ250000$ مسابقة الحلم 2021 وإعلان الفائز بـ250000$

ما زالت مسابقة الحلم 2021 تحظى بالمزيد من المتابعة العربية والدولة، واهتمام الملايين حول العالم نظراً للمبالغ المالية الكبيرة التي تقوم بتقديمها للفائزين والمشتركين، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى مليون دولار أمريكي، ولا شك أن هذا الرقم كفيلاً أن يقلب حياة أي أسرة رأساً على عقب وللأفضل بالطبع.

1 مسابقة الحلم 2021 وإعلان الفائز بـ250000$
2 أسماء الفائزين في مسابقة الحلم
3 اقرأ معنا

مسابقة الحلم 2021 وإعلان الفائز بـ250000$

ومنذ بداية العام الجاري وقد أعلنت قناة إم بي سي وبرنامج صدى الملاعب وعلى لسان الإعلامي مصطفى الأغا، أن جوائز الحلم في العام الجاري تحمل العديد من المفاجآت والتي لم يتوقعها أحد، مشيراً إلى أن العام الحالي هو الأقوى منذ بداية الحلم وحتى الآن في موسمها الخامس عشر.

وتم الإعلان بشكل رسمي عن إسم الفائز في مسابقة الحلم في سحبها الرابع، كان سعيد الحظ هو مصري الجنسية ويعيش في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتغّرب من أكثر من 12 سنة من أجل لقمة العيش، ومتزوج وعندة أسرة و4 أولاد، أحدهم يدرس في إحدى الجامعات بالإمارات، وفي الفيديو التالي لحظة إعلان الفائز.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

وكانت جائزة الربع مليون دولار من نصيب أحمد محمد إبراهيم، والذي لم يكن مصدقاً لفوزه بجائزة الحلم في سحبها الرابع، وتأتي أسما الفائزين منذ بداية العام وحتى الآن كما يلي.

الفائز الأول خلال عام 2021

  • محمد اللباني.
  • قيمة الجائزة 125 ألف دولار

الفائز الثاني بالحلم خلال عام 2021

  • محمود محمد العبيد
  • قيمة الجائزة 250 ألف دولار.

الفائز الثالث بحلم 2021

  • محمد طارق  عبد الوهاب
  • قيمة الجائزة 500 ألف دولار.

الفائز الرابع الخميس 2 يوليو 2021

  • أحمد إبراهيم محمد.
  • قيمة الجائزة 250 ألف دولار.

اقرأ معنا

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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