الموقع الرسمي | الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg الاستعلام عن مكان مقر اللجان الانتخابية تعديلات دستور 2019

الاستعلام عن اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وذلك بعدما انتهى البرلمان المصري من التصديق النهائي على تعديلات بعض مواد الدستور، وكذلك استحداث بعض المواد الأخرى، ومن المقرر بعد ذلك أن يتم طرح ما تم من تعديلات مواد واستحداث مواد أخرى، من المقرر أن يطرح هذا للاستفتاء عليه من قبل شعب مصر، لذلك فقد بدأ الناخب المصري بالدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات لمعرفة مقر لجنته الانتخابية لممارسة حقه الدستوري في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

أما عن الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، فهي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، وكذلك الإشراف على تنظيم وإجراء جميع الانتخابات بالدولة المصرية، لذلك نعرض عليكم طريقة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على تعديلات الدستور، كما يمكنكم التعرف على طريقة تغيير محل الإقامة للتصويت في مكان الإقامة الجديد.

الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يتم الاستعلام عن اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات وإدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن ليتمكن من التعرف على المقر الجديد لاستقبال صوته (إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١ – الموقع الإلكتروني www.elections.eg – أو الاتصال على ١٤١ دليل).

ويشترط من المواطن أن تكون بياناته في بطاقته الشخصية حديثة، وأن يكون محل الإقامة فيها هو المحل الحالي له، أو يمكنه تغيير محل الإقامة القديم من خلال خطوات محددة ليتمكن من التصويت بالمكان الجديد.

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

قم بالدخول على هذا الرابط

رابط الاستعلام عن الوجود بقاعدة بيانات الناخبين

ستظهر لك الصفحة بالشكل التالي

قم بإدخال الرقم القومي

الاستعلام عن اللجان الانتخابية وكيفية تغيير المقر الانتخابي



لكل مواطن مصري له الحق في المشاركة في التعديلات الدستورية 2019 محل إقامة، ويوجد بعض المواطنين اضطرتهم الظروف لا يقيموا بمحل إقامتهم الأصلي للعمل في مكان آخر، وتتيح الهيئة العامة للانتخابات إمكانية تغيير مكان التصويت والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتيسيرا على هؤلاء المواطنين يمكنهم الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء على تعديلات الدستور.

وتعتبر اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المسئولة عن إجراء جميع الانتخابات والاستفتاءات، انتخابات البرلمان المصري وانتخابات الرئاسة المصرية، وانتخابات المجالس المحلية وكذلك تنظيم الاستفتاءات.

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