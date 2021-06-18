بشرى لمرضى السكر.. عقار تروليسيتي الجديد لعلاج السكر بحقنة واحدة أسبوعياً والسعر والتفاصيل

نال عقار تروليسيتي الجديد الذي يعالج مرض السكر اهتمام كبير لدى ملايين المرضى بداء السكري، والذي يعد طفرة كبيرة في علاج السكر، وهو من إنتاج شركة إيفا فارما الشركة الوطنية المصرية والوكيلة لشركة “ليلي” الأمريكية، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة بمجال ابكار علاج للسكر.

عقار تروليسيتي الجديد لعلاج السكر بحقنة واحدة أسبوعياً

ويتك استخدام العقار مرة واحدة في الأسبوع عن طريق حقنة “قلم” معبأة وجاهزة للحقن مباشرةً، وتعمل الحقنة على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه تعمل على تجنيب المرضى الأثار الناجمة عن المرض بالمدى البعيد.

هذا وقد أعلن أمين اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة المصرية هشام الحفناوي أن عقار تروليسيتي هو عقار آمن وسهل استخدامه، والنتائج قد أكدت فاعلية الدواء الجديد، ويقلل نسبة الإصابة بجلطات المخ والقلب، نظراً لأن العلاج آمن لدرجة كبيرة.

سعر تروليسيتي الجديد لعلاج السكر

كما أن العقار تروليسيتي الجديد يعمل على تحفيز البنكرياس لإفراز الأنسولين، كما أن العقار يتم تناوله في أي وقت من اليوم ولا يرتبط بالطعام قبله أو بعده، ويقوم بإنقاص مستوى السكر في الدم بطريق غير مباشر، كما أنه يعمل على الحد من ارتفاع السكر عقب الوجبات الدسمة أو الرئيسية، والعلاج الجديد عبارة عن عبوة بها 4 جرعات كل أسبوع جرعة وسعر العبوة كاملة 2000 جنيه في الصيدليات.