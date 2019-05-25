بعد ما ودعت مصر الموجة الحارة اليوم | هيئة الأرصاد الجوية تُعلن عن موعد جديد لارتفاع درجات الحرارة

شهدت البلاد حالة من الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة من منتصف الأسبوع الماضي وامتد حتى يوم الجمعة من ذات الأسبوع لتصل درجات الحرارة خلال تلك الموجة الشديدة إلى مستوى 45 درجة مئوية على القاهرة، واليوم السبت انكسرت الموجة وانخفضت الدرجات بمعدل ملحوظ .

وأعلنت هيئة الأرصاد أن طقس الأحد معتدل بشكل كبير بل ولطيف على عدة أنحاء، وتتراوح الدرجات فيه من 26 حتى 36 درجة مئوية بمعظم أنحاء الجمهورية، ويمكنك التعرف أكثر عن تفاصيل طقس الأحد 26 مايو من هنا ثم يأتي إعلان وتصريح أخر لا يقل أهمية صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع فيه موجة حارة جديدة تضرب مصر، ونحن فيما يلي نوضح لكم تفاصيل تلك الموجة وموعدها .

تفاصيل موجة الحر الجديدة

حيث أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية خلال تصريحات صحفية له، أن درجات الحرارة شهدت بداية من السبت تحسن كبير عن الموجة الحارة التي بدأت منتصف الأسبوع الماضي، وأكد أن هناك موجة حارة جديدة منتظرة تضرب البلاد بنهاية الأسبوع الجاري، ولكنه أشار أن تلك الموجة المنتظرة سوف تكون أقل حدة من الموجة التي تعرضت لها مصر مؤخراً .

وفي تصريحات له أيضاً أشار الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات التابع لهيئة الأرصاد، أن يومي الأربعاء والخميس من نهاية هذا الأسبوع قد تصل درجات الحرارة فيهما على مصر لمستوى 40 درجة مئوية .