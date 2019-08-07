تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2019| تعرف مع موعد بدأ التكبيرات ومتى تنتهي

يفرح المسلمون بقدوم عيد الأضحى المبارك وقول تكبيرات العيد، وعلينا أن نتعرف عن سبب أنه سمي عيداً، بسبب تكرار عودته على المسلمين، مرةً كل عام فيعود فيها حاملاً معه الفرح والتفاؤل والبهجة والسرور لجميع المسلمين، ويعمل على زيادة توطيد العلاقات مع بعضها البعض في الود والحب والسلام النفسي.

تكبيرات عيد الأضحى المبارك

التكبير في عيد الأضحى المبارك له أحكام محددة، وهذه الأحكام تتمثل في الآتي:

وقت بداية التكبير: يبدأ وقت التكبير بنهاية شهر ذي القعدة وبداية شهر ذي الحجة وينتهي مع انتهاء أيام عيد الأضحى.

وقت إنتهاء التكبير: شاهد وقت انتهاء التكبير جدل واختلاف بين العلماء المسلمين، وكان اختلافهم على النحو الآتي:

أجتمع أصحاب المذهب المالكي، وبعض الشافعية والحنابلة على أن تكبيرات العيد تنتهي بحضور الإمام للصلاة.

اتفق بعض العلماء مثل ابن باز وابن تيمية إلى أن تكبيرات العيد، تنتهي بنهاية خطبة صلاة العيد.

اتفق معظم الشافعية على أن انتهاء وقت التكبير، لعيد الأضحى المبارك يكون بغروب شمس نهاية أيام عيد الأضحى المبارك.

تكبيرات صلاة العيد

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تتعدد صيغة تكبيرات العيد وتختلف ومنها:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد. الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً.

لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ.

لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً.

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كل عام وأنتم بخير أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، ويمكنك قول تكبيرات عيد الأضحى المبارك، خلال أي وقت في عشر ذي الحجة.