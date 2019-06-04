تكبيرات عيد الفطر السعيد 2019  وغرة شوال في الدول العربية والإسلامية

تكبيرات عيد الفطر السعيد 2019 بدأت تصدح عبر مآذن مساجد بعض الدول العربية والإسلامية التي ثبت لديها بالدليل الشرعي رؤية هلال شهر شوال 1440هـ/2019 وأول أيام العيد، يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2019 ، في حين ثبت لدى البعض الآخر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 5/6/2019، وفي هذا التقرير نعرض موعد حلول عيد الفطر 2019 في الدول العربية والإسلامية، وكذلك تكبيرات العيد مكتوبة.

تكبيرات عيدالفطر السعيد 2019

موعد غرة شهر شوال 1440هـ/2019م في الدول العربية والإسلامية

عدد من الدول العربية أصدرت تصريحات رسمية تؤكد ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1440هـ وأول أيام عيد الفطر السعيد يوم الثلاثاء الموافق 4/6/2019 وهذه الدول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين واليمن والطائفة السنية في العراق ولبنان.

في حين بعض الدول الأخرى أصدرت بيانات تؤكد أن يوم الثلاثاء 4 يونيو هو المكمل لشهر رمضان وأول أيام عيد الفطر يوم الاربعاء 5 يونيو 2019 وهذه الدول هي: مصر وسوريا والأردن وفلسطين.

تكبيرات عيد الفطر السعيد 2019 مكتوبة

ساعات قليلة على بدء أن تصدح حناجر المسلمين في بعض الدول العربية والإسلامية التي ثبت فيها غرة شهر شوال، بتكبيرات العيد، وفيما يلي التكبيرات الخاصة بعيد الفطر التي تواترت إلينا منذ عهد الصحابة الكرام وحتى الآن وهي كما يلي:

الله أكبر الله أكبر الله اكبر

لا إله إلا الله .. الله أكبر .. الله أكبر.. ولله الحمد

الله أكبر كبيرا.. والحمد لله كثيرا .. وسبحان الله بكرة وأصيلا.

وصلى الله على سيدنا محمد .. وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ، وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم باليمن والبركات.