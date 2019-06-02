رسائل عيد الفطر 2019 وأجمل المسجات وبطاقات المعايدة للأهل والأصدقاء

رسائل عيد الفطر التي بدأ المسلمون في أنحاء المعمورة يبحثون عنها عبر مختلف المواقع الإلكترونية ومحركات البحث على شبكة الإنترنت، مع اقتراب حلول الضيف الغالي والعزيز على قلب كل مسلم، عيد الفطر السعيد لعام 2019، وقد بدأت تعتبر إرسال رسائل التهنئة بقدوم العيد إلى الأهل والأصدقاء، إحدى مظاهر الإحتفال والتعبير عن الفرحة والبهجة بقدوم العيد، ومع التطور التكنولوجي ووسائل التواصل المتطورة والسريعة، بات إرسال الرسائل وبطاقات المعايدة أمر طبيعي ومتيسر لتمتين أواصرالمحبة والتواصل بين الأقارب والأصدقاء، وقد جمعنا لكم في هذه المقالة مجموعة من أجمل مسجات عيد الفطر 2019 وأحدث بطاقات المعايدة نامل أن تنال إعجابكم متمنين لكم عيد مبارك.

رسائل عيد الفطر 2019

أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر السعيد 2019

بدأت التجهيزات للاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك تتسارع مع قرب رحيل أفضل الشهور عند الله تعالى، شهر الصوم والرحمة والعتق من النار، وساعات قليلة وسينال الصائمون القائمون طيلة شهر رمضان الفضيل، الجائزة التي وعد بها رب العالمين عباده المؤمنين، وربما تبادل الرسائل والمسجات للتهنئة بقدوم العيد، صورة رمزية بسيطة للتعبير عن البهجة والفرحة بالعيد، وفيما يلي أجمل رسائل التهنئة بعيد الفطر السعيد 2019:

لغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد.. وأقولك بهمس الكلام.. عيدك مبارك وسعيد.

آسف.. كل الناس أعطيهم إيدي وخدي إلا أنت .. أحضنك وأبوسك وأقولك عيدك مبارك.

بالعود والبخور.. وبرشات العطور .. وبأسمى آيات السرور نبارك لك بعيد الفطر السعيد.

العيد ثلاثة أيام.. وإلا أقولك خمسة أيام.. بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد.

كل عام وأنت بخير.. يا عزيز يا وجه الخير.. يا أغلى البشر.. يا شبيه حرامية المواسير.

من عرف إنسان مثلك.. ينكتب حظه سعيد.. تشرق أيامه وتصبح كل لحظه فيها عيد.

قبل زحمة السير.. وقبل رسايل الغير.. والإرسال لسة بخير.. كل عام وإنت بألف خير.

أكتب من القلب كتاب.. بعيد الفطر يا أحباب.. أقول: كل عام وأنتم بخير.

لا إنس ولا جان.. ولا حتى قارئة الفنجان.. سبقوني وقالولك عيدك مبارك.

عادة العيد يفرح به الناس.. وأنت عكس الناس.. يفرح بك العيد.. وكل عام وإنت بخير.

أحلى ما فى العيد ثلاثة.. كثرة الخيرات.. تبادل الزيارات.. وقارئ هالعبارات.

عيدك مبارك .. يا قاطع أخبارك .. العيد بلا وصالك .. ماله بهجة ولا فرحة .. وإنت بعيد عن أحبابك.

كل عيد وإنت لربك طايع.. لنبيك تابع.. لدينك رافع.. ولأهلك نافع.

للكلمه ردود .. وللفرحه وجود .. ولأيام العيد وقت محدود .. فلك تهنئة بلا حدود.

مستحيل تشرق الشمس ومتنورش عليك .. ومستحيل بقرب العيد من غير ما أهنيك .. كل عام وإنت بصحه وسلام.

لأحلى قمر.. عطر وزهر.. مع كرت يقول: عيد مبارك يا أغلى البشر.. شوفتك هي عيدي تساوي الأهل والدنيا وما فيها.. وكل عام وإنت بألف خير.

أجمل بطاقات المعايدة بعيد الفطر المبارك 2019

اخترنا لكم أجمل وأحدث بطاقات المعايدة والتهنئة بعيد الفطر السعيد، الثابتة والمتحركة نأمل أن تنال إعجاب زوار موقع كلمة دوت أورج: