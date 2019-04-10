خطوات استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد اون لاين عبر الموقع الرسمي

خطوات استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد, شهادة الخدمة العسكرية من الشهادات التي تهم الكثير من الأشخاص حيث أنها من الوراق الأساسية للالتحاق بأي عمل في المصالح الحكومية، والوظائف بالقطاعات العامة، والخاصة، لذلك أطلقت إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة موقع إلكتروني بغرض التسهيل على المواطنين، بكافة الأمور الخاصة بأمور التجنيد، ولقد تم تطوير طريقة إصدار شهادة التجنيد حيث أنها تكون في صورة كارنيه أو بطاقة بدلاً من الشهادة الورقية، وفيما يلي نتعرف بالتفصيل على خطوات استخراج شهادة الإعفاء اليكترونياً.

الأوراق والمستندات المطلوبة.

توفير ورقة خاصة بالقيد العائلي والذي يتم استخراجه من السجل المدني.

بطاقة شخصية تخص الفرد المقدم على طلب الإعفاء، وكذلك بطاق والد الفرد.

تقديم كشف عائلي واحد جند من منطقة التجنيد.

بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند والتي يتم الحصول عليها من مكتب التجنيد, كما يمكنكم معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم في أكاديمية الشرطة و خطوات الاختبارات وإجراءات الكشف الطبي

خطوات استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد اون لاين.

يمكن استخراج شهادة الخدمة العسكرية بكل سهولة من خلال الإنترنت والذي يعمل على توفير الوقت والجهد، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية للخدمات العسكرية من خلال هذا الرابط—من هنا

ثم الدخول إلى إدارة التجنيد والتعبئة عن طريق الضغط على هذا الرابط————-من هنا

يتم اختيار صفحة استخراج شهادة الاعفاء.

تسجيل طلب الاستعلام عن شهادة الاعفاء.

يجب مراعاة ملأ البيانات الأساسية منها” الاسم يكون باللغة العربية، نوع الإعفاء، الرقم القومي، الرقم الثلاثي” والكثير من البيانات الأخرى، مع مراعاة التأكد عند تسجيل البيانات.

تحديد الفرد الرغبة في استخراج شهادة الإعفاء الورقية، بالإضافة إلى شهادة الإعفاء بحجم الكارنيه.

يجب تحديد مكان استلام شهادة الإعفاء.

في النهاية يتم الضغط على تسجيل البيانات والاحتفاظ برقم الطلب الذي تم تقديمه.

يتم دراسة الطلب المقدم من خلال المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة، لتحديد أحقية الفرد للحصول على الخدمة.

يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم عن طريق الاستعلام عن شهادة الاعفاء من خلال استخدام البيانات الأساسية المسجلة مسبقاً.

سوف يتم الحصول على إحدى النتائج التالية بعد التقديم:

إما لا مانع من استخراج شهادة الإعفاء وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

لا مانع من استخراج شهادة الإعفاء بعد إتمام تقديم المستندات المطلوبة.

التقدم لإدارة التجنيد لمراجعة موقف الفرد واستخراج شهادة الإعفاء،

برجاء التقدم لمنطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بمراجعة الموقف الخاص بالفرد واستخراج شهادة الإعفاء.

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