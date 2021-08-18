خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتوضيح عن هذه الخطوات، بالإضافة إلى أنها أشارت أيضا إلى أنه قد تم اصدار حوالي 820 الف بطاقة للخدمات المتكاملة إلى وقتنا الحالي.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

قد أشارت وزارة التضامن إلى أنه يمكن المستفيدين أن يتابعوا من خلالها خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها إلى ذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى أنها قالت أنه من الممكن أن تتعرف على خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عن طريق الموقع الالكتروني الذي يخص الوزارة وفيما يلي سوف نوضح الخطوات التي تمكنك من الاستعلام.

عليك أولا أن تقوم بالدخول على رابط خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن ثم تقوم بالضغط على زر الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

بعد ذلك عليك أن تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن بطاقات الخدمات التي تخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم تقوم بأدخال الرقم القومي، وكذلك اسم صاحب البطاقة وعنوانه السكني وكذا العنوان الخاص بالبريد الذي سوف يتم إرسال البطاقة عليه.

كما يمكنك أن تقوم بالتواصل مع الخط الساخن والذي يكون ما يلي 15044 لكي تقوم بالاستعلام عن كارت الخدمات بدلا من التواصل عبر الموقع الالكتروني.

كارت الخدمات المتكاملة

بالإضافة إلى أن مدير الإدارة العامة التي تعمل على تأهيل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة التضامن السيد خليل محمد خليل حيث قال في تصريح له أنه سوف يتم توزيع البطاقة الخدمات المتكاملة عن طريق المكاتب البريدية.

بطاقة الخدمات المتكاملة

كما أوضح المدير الخاص بإدارة التأهيل أن المرحلة الأولى سوف تعمل على استهداف حوالي 13 نوع من الاعاقات التي تكون في غاية الشده، وفي الختام نكون قد قمنا بعرض خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، بشكل مفصل ونأمل في أن يكون ذلك حاز على اعجابكم.