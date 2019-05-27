نظام التموين الجديد شهر مايو 2019 كيفية تقديم التظلم وإعادة المحذوفين

نظام التموين الجديد يحافظ على حقوق المواطن المستحق له من الدعم على باطاقات التموين خاصة عقب رفع نسبة الفرد على بطاقة التموين وينطبق عليه الشروط المستحقة لصرف السلع التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهي لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد يأخذ كلا منهم 50 جنيه، والأسرة التي تزيد عن هذا العدد يكون نصيب الفرد، ابتداء من عدد 5 ، يكون نصيب الفرد الخامس 25 جنيه، حيث تكون الزيادة التموينية له 4 جنيهات بدلا من 21 جنيها وسوف يتم صرف السلع في شهر أبريل بجميع أماكن صرف التموين بجميع أنحاء مصر

نظام التموين الجديد.

الكثير من الأشخاص يجدون صعوبة في الحصول على تقديم تظلم بما يخص إعادة المحذوفين من البطاقة التموينية، كما أنه بعد انتهاء مدة تصحيح الأخطاء وتحديث البيانات، جاءت مرحلة تقديم التظلمات والتي تشغل بال المواطنين والتي أصبح كل ما يهم المواطن هو معرفة نصيبه من السلع التموينية بشكل خاص مع ارتفاع الأسعار, بعد هذا القرار أصبح الدعم يصل إلى مستحقيه بالفعل، ولذلك يسعى للتعرف على نظام التموين الجديد، وما هو السعر الجديد للسلع، ومعرفة أهم التغييرات التي طرأت على نظام صرف السلع التموينية كما أن أصحاب البطاقات التي تغافل عنها أصحابها ولم يقوموا بتصحيح الأخطاء تم إلغائها بالفعل، بدأ في الوقت الحالي مرحلة تقديم التظلمات الخاصة بحذف وإلغاء البطاقة التموينية والتي يمكن إتمام تقديم التظلمات الخاصة بإلغاء بطاقات التموين.

كيفية تقديم التظلمات عبر مكاتب التموين.

يقوم الفرد بتقديم التظلم من خلال استمارة أداء الخدمة التموينية عن طريق مكتب التموين, يقوم صاحب البطاقة التموين بملأ جميع بيانات أفراد الأسرة التابعين له كما يجب التأكد من صحة الرقم القومي, يجب على المواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له وتقديم الاستمارة والمسجل بها رقم التليفون الخاص بصاحب البطاقة لإمكانية الوصول إليه بكل سهولة, يجب على الفرد استلام إيصال يفيد أنه بالفعل قام بتقديم طلب التظلم للتأكد من أنه تم تسجيله ضمن المتظلمين, سوف يتم فتح باب تقديم التظلمات عبر الحاسب الآلي للتمكن من مراجعتها بكل سهولة, سوف يقوم مركز المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربي برفع جميع البيانات المسجلة عن طريق مكتب التموين أو موقع دعم مصر, سيتم إرسال جميع التظلمات للهيئة الرقابية الإدارية بغرض مراجعتها, بعد الانتهاء من مرحلة المراجعة سوف تقوم الرقابة بالتأشير على البيانات الصحيحة، وبعد ذلك يقوم مكتب التموين بإخطار الفرد هل تم قبول التظلم أو رفضه.

خطوات تظلمات حذف غير مستحقين الدعم على الإنتر نت.

وضعت وزراة التموين قائمة بالفئات غير المستحقة من دعم البطاقات على الموقع الإلكتروني

أولا الدخول على موقع دعم مصر —- من هنا

ثانية كتابة الرقم القومى ورقم بطاقة التموين الذكية اذا وجدت اسمك ضمن القائمة، فاعلم أنك من ضمن غير المستحقين

يبدأ تقديم التظلمات من يوم 1-3 وينتهي 15-3 ثم تقوم الوزارة ببحث التظلمات عقب انتهاء المدة المحددة لتقديم التظلم ثم تقوم بالبت فيها على أن يتم بدء حذف غير المستحقين بالمرحلة الثانية أول أبريل المقبل, كما يمكنكم معرفة تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS الجديد 2019 الناقلة لأهم و أقوى المباريات.

نظام التموين الجديد ومعايير حذف غير المستحقين للدعم.

معدل استهلاك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلو وات شهريًا

معدل استهلاك فاتورة المحمول أكثر من 800 جنيها شهريًا

التحاق الأبناء بالأسرة بالمدارس الأجنبية بمصاريف تصل الى 30 ألف جنيه فأكثر للفرد الواحد في السنة

من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

جدول بأسعار السلع التموينية لشهر مايو.

– سعر السكر بلغ نحو الـ 9.50 جنيه

– سعر الزيت الخاص بالتموين بلغ نحو الـ 14 جنيه

– سعر كيلو الأرز بلغ نحو الـ 8.50 جنيه

– سعر كيس المكرونة بلغ نحو الـ 3.25 جنيه

– سعر مسلي صناعي وزن الـ 500 جرام بلغ نحو الـ 12 جنيه

– سعر مسلي صناعي وزن الـ 800 جرام بلغ نحو الـ 17.25 جنيه

– سعر العدس وزن الـ 50 جرام بلغ نحو الـ 10 جنيه

– سعر الفول وزن الـ 500 جرام بلغ نحو الـ 3.50 جنيه

– سعر عبوة الصلصة وزن الـ 320 جرام بلغ نحو الـ 3.25 جنية

– سعر عبوة الجبنة البيضاء وزن الـ 250 جرام بلغ نحو الـ 5.25 جنيه

– سعر قطعة صابون تواليت وزن الـ 125 جرام بلغ نحو الـ 5.50 جنيه

– سعر قطة صابون غسيل وزن الـ 125 جرام بلغ نحو الـ 4.25 جنيه

– سعر كيلو الدقيق بلغ نحو الـ 6.25 جنيه

– سعر باكو الشاي وزن الـ 40 جرام بلغ نحو الـ 2.75 جنيه

– سعر الجبنة البيضاء وزن الـ 500 جرام بلغ نحو الـ 10.25 جنيه

– سعر لترالكلور بلغ نحو الـ 3.10 جنيه

– سعر برطمان المربي وزن الـ 400 جرام بلغ نحو الـ 7.75 جنيه

– سعر علبة التونة قطع وزن الـ 140 جرام بلغ نحو الـ 6 جنيه