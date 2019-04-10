خطوات تسديد مخالفات المرور عبر الانترنت برقم لوحة السيارة وطريقة استخراج رخصة القيادة

خطوات تسديد مخالفات المرور, أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة بخصوص الاستعلام عن مخالفات المرور بكل سهولة وتوفيراً للوقت والجهد وتلك الخدمة متاحة لجميع المواطنين، حيث يتم بكل سهولة معرفة كافة المخالفات المرورية من خلال لوحة السيارة، وليس هذا فقط بل يمكن دفع قيمة المخلفات دون الاضطرار للذهاب إلى مكتب وزارة الداخلية الخاصة بالمرور وبذلك يضمن الفرد توفير الجهد وضياع الوقت الكثير منه, حرصاً من وزارة الداخلية إلى تنظيم حركة المرور والقضاء على الكثير من الأخطاء، لذلك قامت بإطلاق تلك الخدمة بهدف السماح لكل فرد معرفة خطوات تسديد مخالفات المرور من خلال إرسال رسائل نصية لمالك السيارة بالمخالفات المرورية المتراكمة عليه.

خطوات تسديد مخالفات المرور.

يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة الحكومة الاليكترونية، جاءت تلك الخطوة نتيجة التعاون بين وزارة الداخلية والخدمات الاليكترونية، يمكن الوصول بكل سهولة إلى مخالفات المرور عند اتباع الخطوات التالية, يتم الدخول إلى موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار خدمة نيابات المرور، ثم الوصول إلى صفحة مخالفات المرور—من هنا

يجب على الفرد تحديد نوع مخالفات المرور إما مخالفات رخصة السيارة أو خدمة مخالفات رخصة القيادة أو خدمات متابعة الطلبات.

بعد اختيار نوع الخدمات، يجب الذهاب إلى الصفحة التالية من هنا وإدخال البيانات، ثم نقوم بإدخال رقم الرخصة، واسم المحافظة في موقع استعلام مخالفات المرور, بعد اتباع تلك الخطوات السابقة يمكن معرفة المخالفات المرورية، مع إمكانية سداد تلك المخالفات من خلال فوري بكل سهولة, كما يمنكم معرفة خطوات استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد اون لاين عبر الموقع الرسمي



كيفية سداد فاتورة مخالفات المرور من خلال خدمات فوري.

يجب على الفرد التسجيل في موقع خدمات فوري من خلال هذا الرابط—من هنا

يتم تحديد موقع الويب الخاص بالفرد.

يقوم الفرد بإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له وهو المكون من 14 رقم، يجب مراعاة ان تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

بعد استكمال تلك الخطوات يتم إدخال رقم لوحة السيارة.

ثم ادخال رقم الهاتف المحمول والآن يمكن الحصول على قيمة مخالفات المرور.

كما يوجد طرق دفع مخالفات المرور أخرى منها:

من خلال كارت الفيزا، كروت الائتمان البنكي.

عن طريق خدمة فودافون كاش، ويتم هذا من خلال ادخال كود “#9*” واتباع الخطوات الصوتية المسجلة.

استخراج رخصة القيادة للسيارة.

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