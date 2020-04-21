رسائل تهنئة شهر رمضان 2020 المبارك.. وأحدث صور وبطاقات التهنئة الشهر الكريم

أيام وساعات بقيت على حلول شهر البركة والرحمة والعتق من النار، شهر رمضان المبارك أهله الله علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة، وسوف تشهد الساعات القليلة المقبلة بحث كبير عن رسائل تهنئة شهر رمضان 2020 المبارك، عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت، لانتقاء أجمل العبارات واحدث الصور وبطاقات التهنئة بحلول الشهر المبارك، على الرغم من حلوله هذا العام في ظل ظروف استثنائية على مستوى العالم ، وهي انتشار فيروس كورونا وما رافقها من اجراءات احترازية وقائية لمنع انتشاره، لذلك ستكون رسائل التهنئة بالشهر المبارك عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتطبيقات المختلفة للتراسل، ذات طابع خاص هذا العام، وقد رصدنا لكم أجمل عبارات التهنئة أحدث صور المباركة بحلول شهر رمضان الكريم .

رسائل تهنئة شهر رمضان 2020

أجمل وأحدث عبارات التهنئة بشهر رمضان 1441هـ/2020م

بريحة المسك والعود.. رمضان علينا وعليكم يعود.. شهر الخير والكرم والجود.

باقة أزهار وورود.. وسلة بخور ووعود.. وكل عام وأنت بخير.. ورمضان عليك يعود.

أمانينا تسبق تهانينا..وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا.

سألت الواحد المعبود مليك الدهر وايامه يبلغ صاحبي الغالي صيام الشهر وقيامه

أقر الله عينك في رمضان.. بلذة الأسحار.. وصحبة الأخيار.. ورحمة الغفار.. وجنة الأبرار.

أسأل الله لكم فى شهر رمضان.. حسنات تتكاثر.. وذنوب تتناثر.. وهموم تتطاير.

أسأل الله لكم فى شهر رمضان .. أن يجعل بسمتكم سعادة.. وصمتكم عبادة .. وخاتمتكم شهادة.. ورزقكم فى زيادة.

بلغك الله العشر.. ورفع عنا وعنك الشر.. وأكرمك بليلة القدر.. وأسعدك طول الدهر.

يسعدك ربي ياسيد الكل.. وكل رمضان بالفرحه يطل.. وتهئنه خاصه لك قبل الكل.

يارب يارحمن يامنان.. بلّغ قارئ الرسالة رمضان.. وأجعله يزهى حسنا وسط الجنان.

ابعث سلامي مع الطير.. وأسبق الكل والغير .. وأقول لك : كل رمضان وانت بخير.

يهل الشهر يا غالي .. وأنا أهنيك بقدومه .. عساك يا الطيب الغالي .. بخير وصحه تصومه ..

رفع الله قدرك وفرج همك وبلغك شهر رمضان كريم الذي احبه ربك ودمت لمن يحبك

اللهم هذا الصاحب عينى لاتراه.. فبعينك اللهم أرعاه.. وأجعل الفردوس الأعلى مثواه.

ودي أوصلك رسالة تسبق الريح.. أكون فيها صريح.. وبعدها أستريح.. أحبك في الله.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان.. والسلامة والإسلام.. والتوفيق لما تحبه لنا وترضى ربنا وربك.

الله يملأ قلبي وقلبك بالقرآن.. ويجمعني بك في ظل الرحمن.. ويبلغنا سويًا بركة شعبان وعتق رمضان.. وغفران الكريم المنان.. ويجمعنا ومن يحبنا في دار الجنان.

كل رجب وأنت ذهب.. وكل شعبان وأنت فرحان.. وكل رمضان وأنت بصحة سلامة وأمان.

أحدث صور تهنئة شهر رمضان 2020

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