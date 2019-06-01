أحدث رسائل تهنئة عيد الفطر 2019 وأجمل بطاقات المعايدة للأهل والأصدقاء

رسائل تهنئة عيد الفطر 2019 ، لم يبق على قدوم العيد سوى ساعات قليلة، وسيبدأ البحث بشكل مكثف عن أحدث المسجات التي تصلح لإرسالها للأهل والأحبة والأصدقاء للتهنئة بحلول عيد الفطر السعيد والتي باتت إحدى صور التواصل والتعبير عن الفرحة بهذه المناسبة العزيزة على كل مسلم في بقاع الأرض، ولا سيما هؤلاء الذين تفصلهم عن أهليهم وأصدقائهم المسافات الشاسعة، وإحدى وسائل التعبير أيضًا عن الابتهاج بالعيد، إرسال بطاقات المعايدة التي يمكن إرسالها من خلال تطبيقات التراسل الفوري التي انتشرت في السنوات الأخيرة التي جعلت العالم قرية صغيرة، وفي هذه المقالة تم رصد أجمل وأحدث مسجات وبطاقات التهنئة بعيد الفطر السعيد، نأمل أن تنال إعجابكم، وكل عام وأنتم بخير.

رسائل تهنئة عيد الفطر 2019

أحدث مسجات عيد الفطر السعيد 2019 للأهل والأصدقاء

يستعد المسلمون في كل بقاع الأرض للاحتفال بحلول عيد الفطر السعيد بعد أن قضوا شهرًا كاملًا في الصيام والطاعات والعبادات، وحقّ لهم الاحتفال بهذه المناسبة وتبادل التهاني والمعايدات والتي تعتبر تبادل الرسائل المكتوبة والبطاقات المعبرة عن المناسبة إحدى صور التهنئة، وفيما يلي مجموعة من الرسائل المنتقاة بعناية نامل أن تنال إعجابكم:

أقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقه ورد .. وبوسه على أحلى خد.

رمضان راحل والعيد داخل .. فمن نعزي ومن نهنيء.. تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك

تقبل الله صيامكم.. وأسعد أيامكم.. وكل عام وأنتم بخير.

تهنئة من الوريد إلى الوريد.. وقبل زحمة المواعيد .. أتمنى لكم عيد سعيد وعمر مديد.

قبل زحمة السير.. وقبل رسايل الغير.. والإرسال لسة بخير.. كل عام وإنت بألف خير.

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك.. وعلى الناس أغليتك.. وبحلول عيد الفطر هنيتك.

أحلى ما فى العيد ثلاثة.. كثرة الخيرات.. تبادل الزيارات.. وقارئ هالعبارات

مساء الخير متأخر.. بريح العود متبخر.. أعزك وإنت ماتدري.. عيد مبارك من بدري.

أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير

صباح خاص للغالين.. معطر بالفل نرسله.. بس للحلوين ونقولهم من العايدين.

يا رسالة دوريه و أمسكيه و بوسيه.. و قبل الزحمة بالعيد الفطر هنيه.

قبل ما تنشغل الخطوط، و الشبكة تصبح إخطبوط، طوط طوط، كل عيد وأنت مبسوط.. وكل عام وأنتم بخير

أجمل بطاقات المعايدة بعيد الفطر المبارك 2019

فيما يلي اخترنا لزوار موقعنا الكرام أروع بطاقات المعايدة الثابتة والمتحركة لتستهوي كافة الأذواق والفئات: