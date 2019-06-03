أجدد رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2019 Eid alfitr .. أحلى رمزيات العيد 1440 للواتس أب

نقدم لكم أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر 2019، حيث ساعات قليلة وسوف تحتفل الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك حيث تنتشر مظاهر الفرحة والبهجة بالعديد من الأماكن العامة والخاصة، وأيضا نجد جميع الأسر تتحضر لإستقبال العيد من تجهيز ملابس العيد وكحك العيد وأيضا تنظيم المنزل لاستقبال المعيدين في هذا اليوم المميز، جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد نوهت منذ قليل بأن يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو هو المتمم لشهر رمضان المعظم، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2019 في مصر.

رسائل عيد الفطر 2019

بمناسبة عيد الفطر المبارك 2019-1440 تتقدم أسرة موقع كلمة بتقديم خالص تهانيها لكل الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم وتهديهم أرق عبارت التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، مع أحدث رسائل تهنئة بعيد الفطر لكل يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

العديد من الأفكار حول تهاني عيد الفطر يمكنك تداولها فمنها معايدة الأهل والأصحاب ومنها معايدة الأحباب والأزواج، ومن خلال موضوع اليوم سوف نستعرض مجموعة متنوعة من رسائل عيد الفطر 2019.

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وإنت بخير.

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله لما أشوفك إنت سعيد.

أرسل سلامي قبل العيد يا عساك بخير مدري اتغلى ولا قلبك صار حديد.

قبل انشغال جميع الخطوط والشبكة تصبح اخطبوط طوط طوط كل عيد وانت مبسوط .

العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم العيد بهجة ما تحلى إلا بقربكم كل عام وأنتم بخير .

يا شمس الشموس يا بهجة النفوس نوري على حبيبي ضياكى وقولي له كل عام وأنت بخير .

مسجات عيد الفطر 2019

مسج على أصحابك بمناسبة العيد ونقدم أحلى مسجات عيد الفطر 2019 للجوال حيث يمكنكم أرسال أرق عبارات التهاني بمناسبة عيد الفطر للأهل والأصحاب، وكل عام وأنتم بخير.

تهنئة من الوريدإلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد .

يا عطر الورد ياهمس القصيد يابسمة العيد الجديد الله يجعل عيدكم دايم سعيد .

بص للقمر وهو بعيد وقوله جه العيد وبقيت إنسان جديد.

مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ماتدري عيد مبارك من بدري.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.

أهنيك بالعيد وأيامه الوردية .. وإياك يا حبيبي تنساني في الهدية.

رمزيات عيد الفطر 1440

هناك العديد من الصتميمات الخاصة برمزيات عيد الفطر التي يمكنك تشاركها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منها تصميم العيد أحلى مع، وهناك تصميمات كل عام وأنتم بخير، وغيرها العديد من الأفكار التي سوف نتشاركها سوياً.