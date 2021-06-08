رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لجميع موظفي الدولة بعد تعديلها وتقديمها

أعلنت وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، وذلك لجميع الموظفين العاملين بالدولة، حيث تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيو نظراً لأن الشهر الجاري هو شهر نهاية العام المالي والحساب الختامي لسنة 2020| 2021، وبداية من يوليو القادم 2021 سوف يبدأ العام المالي الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021

وشددت وزارة المالية على أن صرف مرتبات شهر يونيو 2021 يتم وفق النظام المتبع منذ أزمة كورونا، بتقسيم الموظفين إلى ثلاث مجموعات، وتخصيص يوم محدد لكل مجموعة، حتى لا يحدث أي تزاحم على أماكن الصرف حرصاً من الحكومة على صحة المواطنين في ظل جائحة كورنا.

وحول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، فقد حددت وزارة المالية له يوم 15 من الشهر الجاري، وبذلك يكون قد تقديم مواعيد الصرف لما يقرب من 10 أيام، بمناسبة ختام العام المالي الحالي، حيث أن المواعيد الرسمية المتبعة في صرف المرتبات بشكل تكون يوم 24 أو 25 من كل شهر.

تنبيه المالية على الوحدات الحسابية

كما نبهت وزارة المالية على جميع الوحدات الحسابية بكل المصالح الحكومية، ضرورة التنبية على موظفيها بمواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، نظراً لأن الموظفين مقسمين على 3 مجموعات وكل مجموعة لها يوم محدد.