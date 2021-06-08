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مفاجأة مسابقة الحلم لجميع المشتركين وكيفية الإشتراك والفوز بـ250 ألف دولار 

بواسطة إسلام عوض
مفاجأة مسابقة الحلم لجميع المشتركين وكيفية الإشتراك والفوز بـ250 ألف دولار 

نعرض لمتابعينا في العالم والوطن العربي طرق الإشتراك في مسابقة الحلم للعام الجاري 2021، وذلك لأن تلك المسابقة تحظى بمتابعة الملايين حول العالم نظراً لحجم الجوائز التي تقوم بتقديمها بشكل دوري للفائزين وسعداء الحظ.

1 مفاجأة مسابقة الحلم لجميع المشتركين وطرق الإشتراك
2 كيفية الفوز بمسابقة الحلم وربع مليون دولار

مفاجأة مسابقة الحلم لجميع المشتركين وطرق الإشتراك

مسابقة الحلم 2021

فأحياناً وكما حدث بالفعل العام الماضي تكون الجائزة كيلو ذهب، وأحياناً كما حدث هذا العام تكون الجائزة مليون دولار، وفاز بها شاب محاسب مصري الجنسية، والجائز الماضية والتي كانت عقب عيد الفطر مباشرةً كانت نصف مليون دولار، والجائزة القادمة في السحب الرابع 250 ألف دولار.

ومفاجأة مسابقة الحلم 2021 هي دخول جميع المشتركين على السحب على منزل الأحلام في أفخم جزر اليونان، وقد أعلن عن ذلك الإعلامي القدير مصطفى الأغا، وللإشتراك في الحلم لربح ربع مليون دولار ودخولك السحب القادم “الرابع” لهذا العام عليك اتباع الخطوات التالية، وهذه هي الطريقة الأسهل للإشتراك.

1- الدخول إلى الرابط الرسمي والخاص بمسابقة الحلم من هنا.
2- تسجيل رقم تليفونك المحمول في الخانة المخخصة، كما هو موضح بالصورة التالية.
3- الضغط على الخانة التالية للتي سجلت بها هاتفك.
4 اتبع الرسائل التي ستصلك على هاتفك.

كيفية الفوز بمسابقة الحلم وربع مليون دولار

كما أن الطريقة الوحيدة للفوز بالحلم وجائزة الربع مليون دولار هي الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي ستصلك على هاتفك المحمول.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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