مفاجأة مسابقة الحلم لجميع المشتركين وكيفية الإشتراك والفوز بـ250 ألف دولار 

نعرض لمتابعينا في العالم والوطن العربي طرق الإشتراك في مسابقة الحلم للعام الجاري 2021، وذلك لأن تلك المسابقة تحظى بمتابعة الملايين حول العالم نظراً لحجم الجوائز التي تقوم بتقديمها بشكل دوري للفائزين وسعداء الحظ.

مفاجأة مسابقة الحلم لجميع المشتركين وطرق الإشتراك

فأحياناً وكما حدث بالفعل العام الماضي تكون الجائزة كيلو ذهب، وأحياناً كما حدث هذا العام تكون الجائزة مليون دولار، وفاز بها شاب محاسب مصري الجنسية، والجائز الماضية والتي كانت عقب عيد الفطر مباشرةً كانت نصف مليون دولار، والجائزة القادمة في السحب الرابع 250 ألف دولار.

الجائزة الحالية ربع مليون دولار، و بمشاركتك تتأهل تلقائيًا لسحب هدية الموسم الـ 15 من الحلم، منزل على جزيرة في اليونان🤩https://t.co/gGehpqjbvs pic.twitter.com/v2naVYAMwt — الحلم (@Dream_MBC) May 31, 2021

ومفاجأة مسابقة الحلم 2021 هي دخول جميع المشتركين على السحب على منزل الأحلام في أفخم جزر اليونان، وقد أعلن عن ذلك الإعلامي القدير مصطفى الأغا، وللإشتراك في الحلم لربح ربع مليون دولار ودخولك السحب القادم “الرابع” لهذا العام عليك اتباع الخطوات التالية، وهذه هي الطريقة الأسهل للإشتراك.

1- الدخول إلى الرابط الرسمي والخاص بمسابقة الحلم من هنا.

2- تسجيل رقم تليفونك المحمول في الخانة المخخصة، كما هو موضح بالصورة التالية.

3- الضغط على الخانة التالية للتي سجلت بها هاتفك.

4 اتبع الرسائل التي ستصلك على هاتفك.

كيفية الفوز بمسابقة الحلم وربع مليون دولار

كما أن الطريقة الوحيدة للفوز بالحلم وجائزة الربع مليون دولار هي الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي ستصلك على هاتفك المحمول.