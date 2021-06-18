شاهد بالصور.. سيارة حمو بيكا من الذهب عيار 24 وثمنها وتعليق متابعيه

قام المطرب الشعبي حمو بيكا خلال الساعات الماضية بنشر صورة له برفقة سيارتة، وذلك بعد أن قام بطلائها بالذهب، وليس أي ذهب، بل من عيار 24، والذي يقترب سعر الجرام منه الآن من حاجز الـ900 جنيه.

سيارة حمو بيكا الذهب من عيار 24 وثمنها

ويهوى بيكا اقتناء السيارات الفارهة، ويملك العديد من السيارات الفخمة ومن الماركات العالمية الأغلى في الثمن، وحينما نشر بيكا صورة سيارته المطلية بالذهب، علق عليها قائلاًً أن هذه عربتي في الثوب الجديد لها ومن الذهب عيار 24، كما يصل سعر هذه السيارة إلى أكثر من 4 مليون جنيه.

وكان حمو بيكا مؤخراً أثار جدلاً كبيراً بعد حديثه عن الأطباء والمهندسين، فحينما تحدث عن أمواله وقارن نفسه بين الأطباء والمهندسين الذين لا يتقاضون سوى جنيهات لا تكفي احتياجاتهم، قال أنه تعب وشقا ونام في الصحراء لكي يصل لهذه المرحلة.

وطالب المهندسين والأطباء أن يشقوا ويتعبوا مثله كي يحصلوا على المال مثلما حصل عليه، وفي سياق متصل تنوعت ردود أفعال متابعية على السيارة المطلية بالذهب ما بين مؤيد ومعارض ومهاجم له.

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