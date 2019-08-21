طرق التخلص من الكرش والدهون المتراكمة في منطقة البطن بأسهل وأفضل التمارين الرياضية والحصول على جسم وقوام ممشوق

الكرش هو مشكلة من مشاكل العصر، بل وكل عصر، وهو عبارة عن تجمع الدهون في منطقة الخصر والبطن، ويطلق عليها أحياناً «السمنة الوسطية»، وهى ترتبط أكثر بالذكور في كافة مراحل العمر، وأيضاً يرتبط ببعضاً من النسوة، ولاسيما بعد سن اليأس، وهذه المشكلة يترتب عليها مشكلات عدة، وأمراض خطيرة ومزمنة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، قد يصاب صاحب الكرش بمرض السكري، أو نوعاً من أنواع السرطان، أو ارتفاع في ضغط الدم.

طرق التخلص من الكرش

نعلم جيداً أن هناك الكثير من الوصفات التي قد يتبعها البعض ولا تجدي نفعاً، أو يُوصف لأحدنا مشروباً ويستمر عليه فترة ولكن بدون فائدة، لذلك حصرنا أفضل طريقة للتخلص من الكرش بشكل خاص، ومن الوزن الزائد بشكل عام، من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والحمية الغذائية المتزنة؛ ليتغير نمط الحياة الصحية تدريجياً، ومن ثم يفقد الشخص الكثير من الوزن.

وتعد الحمية هى واحدة من أقوى الطرق نجاحاً في تفتيت الدهون، حيث أن تخفيض السعرات الحرارية يجعل الطاقة في الجسم غير متوازنة، فيضطر الجسم في العمل على حرق الدهون ليعود إلى طاقته مرة أخرى، ومن هذا المنطلق، يبدأ الشخص في خسارة الوزن، كما أشارت العديد من الدراسات على أن هناك ارتباط قوي يجمع بين ممارسة الرياضة والتمارين وخسارة الوزن، وخاصة تمارين الأيروبيك.

تمارين التخلص من الكرش والدهون

أكدت العديد من الدراسات على انتظام ممارسة تمارين الأيروبيك لمدة لا تقل عن 8 أسابيع متواصلة، حتى يحصل الجسم على الرشاقة والمرونة ويتخلص من الدهون المزعجة والمسببة للكثير من الأمراض، ومن أمثلة هذه التمارين:

الهرولة أو المشي السريع.

القفز بالحبل.

اللعب على الدراجة الثابتة.

الركض أو الجري.

ويمكن ممارسة تمارين أخرى عديدة بشتى الطرق، على أن يصل الجسم إلى الرشاقة والنحافة المطلوبة، ويمكن كذلك ممارسة تمارين لتقوية عضلات البطن والاستمرار عليه، مع ضبط تناول السكريات والنشويات.