قبل بداية مارثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 تعرف على طريقة تغيير مقر لجنتك الانتخابية 2019

توقعات بأن يبدأ الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الأسبوع الأخير من أبريل الجاري وتحديداً أيام الاثنين 22 أبريل والثلاثاء 23 أبريل والأربعاء 24 أبريل وسوف يتم تسليم المدارس للجنة العليا للانتخابات لتجهيزها لاستقبال المواطنين خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2019

قدمت اللجنة العليا تسهيلات للمواطنين لمعرفة مقار لجانهم الانتخابية عبر موقع اللجنة الرسمي على شبكة الانترنت، ويمكن لحضراتكم معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2019 عن طريق الدخول للموقع الرسمي الذي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات 2019 وذلك بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم هنا.

وسيظهر لك مقر اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقم الكشف.

وحالياً تقوم اللجنة بتحديث لقاعدة بيانات الناخبين

طريقة تغيير مقر لجنتك الانتخابية 2019

ومن ضمن الخدمات الهامة التي تقدمها اللجنة العليا للناخبين أنها مكنتهم من تغيير أماكن مقر لجانهم الانتخابية ولذلك إذا كانت لا تناسبهم أو أنه تم تغيير محل الإقامة ونتعرف سوياً على طريقة تغيير مقر لجنتك الانتخابية 2019، وذلك حسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات 2019، ويمكن ذلك عبر تنفيذ الخطوات التالية:

أولًا: قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا للانتخابات 2019 من هنا.

ثانياً: اذهب للقائمة الموجودة على يسار الموقع واختيار طلب تغيير المركز الانتخابي.

ثالثاً: ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم وراعي في ذلك الدقة.

رابعاً: قم إدخال كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بشكل صحيح.

خامساً: سيتيح لك الموقع اختيار ثلاث مراكز الأقرب لمحل السكن المسجل حديثًا.

سادساً: قم بإرسال الطلب بعد التأكد من ملء البيانات بصورة صحيحة.

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