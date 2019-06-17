عاجل | وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر… التفاصيل كاملة

خبر عاجل الآن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر، أكد التليفزيون المصري منذ قليل في خبر عاجل، أن الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى وافته المنية، أثناء وصوله إلى جلسة محاكمته في القضية التخابر المنسوبة إليه اليوم الاثنين الموافق 17/6/2019 منذ ساعات قليلة في المحكمة.

قبل وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي بقليل

وصرح المتحدث الرسمي بالتليفزيون المصري، أن الرئيس المعزول لجمهورية مصر العربية محمد مرسي العياط، قبل وفاته طلب من القاضي أن يتكلم كلمة، وقد سمح له القاضي بالكلمة وعندما تحدث أُصيب بنوبة إغماء وتوفى في الحال على إثرها بعد رفع الجلسة بدقائق قليلة، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى في الحال وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة.