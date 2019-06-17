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عاجل | وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر… التفاصيل كاملة

كتب هيثم فياضفي آخر تحديث
عاجل | وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر… التفاصيل كاملة
وفاة وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي

خبر عاجل الآن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر، أكد التليفزيون المصري منذ قليل في خبر عاجل، أن الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى وافته المنية، أثناء وصوله إلى جلسة محاكمته في القضية التخابر المنسوبة إليه اليوم الاثنين الموافق 17/6/2019 منذ ساعات قليلة في المحكمة.

وفاة محمد مرسي
وفاة محمد مرسي

قبل وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي بقليل

وصرح المتحدث الرسمي بالتليفزيون المصري، أن الرئيس المعزول لجمهورية مصر العربية محمد مرسي العياط، قبل وفاته طلب من القاضي أن يتكلم كلمة، وقد سمح له القاضي بالكلمة وعندما تحدث أُصيب بنوبة إغماء وتوفى في الحال على إثرها بعد رفع الجلسة بدقائق قليلة، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى في الحال وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة.

المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي

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عن الكاتب

هيثم فياض

أعمل كصحفي الكتروني على موقع كلمة، وهو جمع ونشر بعض المعلومات عن الأحداث الراهنة، والاتجاهات وقضايا الناس وعمل ريبورتاجات مع مشاهير الفن، وإعداد تقارير لنشرها على موقعنا كلمة، من بعض وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة والمجلات الموثوقة منها.

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