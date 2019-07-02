فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 وخطوات الاستعلام وطرق السداد بالصور

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019 الجاري من الموقع الرسمي لشركة المصرية للإتصالات المعروفة باسم «We» والتي من المفترض أن دفعها سيتم خلال أيام قليلة، ولابد على العملاء أن يقوموا بالإسراع في السداد حتى لا تنقطع الخدمة ويتم تطبيق الغرامة على الفواتير عند دفعها بعد ذلك، ومن المعروف أنه تُسدد كل ثلاثة أشهر في العام.

وحرصًا منا على تسهيل الأمور عليكم، قمنا بشرح تفصلي بالصور عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي يوليو 2019.

الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي

أولا عليك أن تقوم بالضغط على رابط الشركة المصرية للإتصالات We.

ثم كما هو موضح في الصورة التالية في الخانة المدون عليها رقم 1 أن تقوم بكتابة كود المحافظة التابعة لك.

وفي الخانة رقم 2 تدون رقم التليفون المنزلي، وتضغط على خانة إظهار الفاتورة.

حينئذ سوف تظهر أمامك أخر ثلاث فواتير قدمت بدفعها كما هو في الصورة.

وتحرص المصرية للإتصالات على إعطاء العميل فترة سماح عند عدم سداد الفاتورة في المواعيد المستحقة، ومن ثم تقوم بقطع الخدمة عنه مؤقتًا لحين الدفع، وهى كالتالي:

فترة سماح شهر بعد إصدار الفاتورة، وإذا تم تخطي الشهر تصبح الخدمة فقط إستقبال وإرسال. فترات الاستقبال تبدأ في المرحلة التالية بعد الشهر السماح لتصبح الخدمة فقط للاستقبال. وأخيرًا تبدأ الشركة في فصل الخدمة استقبالا وإرسالا لحين تسديد الفاتورة مع غرامية التأخير التي تضاف على الفاتورة.

طرق سداد الفاتورة

تتيح شركة المصرية للإتصالات We طرق عدة من أجل سداد الفاتورة؛ حرصًا منها على راحة عملائها، وتتمثل طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي على النحو التالي: