دعاء ليلة نصف شعبان 2019-1440 وفضله| وأفضل الأدعية المستجاب يوم 15 شعبان

نستقبل جميعا في مختلف أنحاء الوطن العربي أفضل ليلة من ليالي السنة الهجرية 1440، ليلة نصف من شعبان 2019-1440 حيث هناك العديد من المسلمين الراغبين في زيادة العبادات وخصوصا بأيام شهر شعبان 1440 وذلك لأن بهذا الشهر العظيم ترفع جميع أعمال السنة السابقة وأحب إلينا أن ترفع جميع الأعمال في أفضل الأوضاع وأجمل الأعمال الصالحة، لذا تزداد العبادات والروحانيات في تلك الأيام العظيمة، وأيضا هناك أفضل دعاء ليلة النصف من شعبان 2019-1440 وفقا للصيغة الموضوعة من قبل شيوخ الأزهر الشريف، والتي سيتم سردها عبر سطور المقال.

موعد ليلة النصف من شعبان 2019 -1440

يبحث الكثيرين عن الأيام القمرية لشهر شعبان 2019 -1440، حيث اليوم يوافق ليلة منتصف شعبان والتي تبدأ من مغرب اليوم السبت الموافق 20 أبريل وحتى مساء يوم 21 أبريل، ويتفضل جميع المسلمين في أنحاء الوطن العربي بالإطلاع على صيغة دعاء ليلة نصف شعبان 2019-1440، ولمن استطاع الصيام كان يمكنه صيام ثلاث ليالي قمرية لشهر شعبان 2019 إستعداد لصيام شهر رمضان وحتى يتقبل الله عز وجل صالح أعمالنا في تلك الأيام المباركة وترفع الأعمال على طاعة لله، ويغفر لنا سنة ماضية من الذنوب.

دعاء ليلة نصف شعبان 2019-1440

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ”.

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