Take a fresh look at your lifestyle.


قرار عاجل من البنك المركزي بشأن رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

بواسطة إسلام عوض
رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

أصدر البنك المركزي المصري اليوم قراراً جديداً بشأن رسوم السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي، وذلك بعد أن كان هناك قرار سابق بالإعفاء من الرسوم حتى نهاية يونيو الجاري 2021، نظراً لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

1 رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM
2 قرارات البنك المركزي اليوم
3 اقرأ أيضاً:

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

حيث قرر البنك المركزي مد سريان بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل لمواجهة كورونا لمدة 6 أخرى، وحتى يوم 31 ديسمبر 2021، ومن هنا كان قرار المركزي اليوم.

قرارات البنك المركزي اليوم

حيث أصدر البنك برئاسة طارق عامر قراراً بإعفاء كافة العملاء من رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، كما قرر إعفاء عمولات التحويلات البنكية بالجنيه، وكذلك الإعفاء من عمولات وسوم التحويل بين حسابات الهواتف الحمولة وأي حساب مصرفي، والبطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تتحمل البنوك هذه العمولات والرسوم، ولكن دون عوائد البطاقات الإئتمانية.

كما ألغى البنك أيضاً رسوم وعمولات عمليات السحب لبطاقات المعاشات، وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني قرر البنك المركزي أيضاً استمرار إلغاء رسوم تفعيل هذه الخدمة عبر الإنترنت “E-Commerce”.

اقرأ أيضاً:

 

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

أسعار بورصة الدواجن الخميس 24 يونيو وسعر الفراخ والكتكوت وأسعار البيض اليوم

أخبار مصر

تردد قناة إم بي سي 3 hd.. الجديد على القمر الصناعي”نايل سات” 2021

أخبار مصر

التردد الخاص بقناة كوكى كيدز الكارتونية.. وأهم البرامج المتاحة من خلالها

أخبار مصر

فيديو.. زيادة أسعار الكهرباء بداية من 1 يوليو 2021 والقيمة والشرائح التي تخضع للزيادة

أخبار مصر

عبارات وكلمات مميزة عن عيد الأضحى المبارك لتهنئة الأهل والأصدقاء

أخبار مصر

أهم الشروط اللازمة للحصول على معاش المتوفى من الضمان الاجتماعى

أخبار مصر

بيان عاجل للأوقاف بشأن عيد الأضحى 2021 والصلاة والأماكن المحظور الصلاة فيها

أخبار مصر

الفرصة أمامك.. رقم مسابقة الحلم لربح 250 ألف دولار وبيت الأحلام و3 طرق للإشتراك

أخبار مصر

أول تعليق لـ حنين حسام بدون مكياج على الحكم بـ 10 سنوات مشدد

أخبار مصر

طريقة حساب الزكاة وهل لعيد الأضحى زكاة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.