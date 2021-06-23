قرار عاجل من البنك المركزي بشأن رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

أصدر البنك المركزي المصري اليوم قراراً جديداً بشأن رسوم السحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي، وذلك بعد أن كان هناك قرار سابق بالإعفاء من الرسوم حتى نهاية يونيو الجاري 2021، نظراً لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM

حيث قرر البنك المركزي مد سريان بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل لمواجهة كورونا لمدة 6 أخرى، وحتى يوم 31 ديسمبر 2021، ومن هنا كان قرار المركزي اليوم.

قرارات البنك المركزي اليوم

حيث أصدر البنك برئاسة طارق عامر قراراً بإعفاء كافة العملاء من رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، كما قرر إعفاء عمولات التحويلات البنكية بالجنيه، وكذلك الإعفاء من عمولات وسوم التحويل بين حسابات الهواتف الحمولة وأي حساب مصرفي، والبطاقات المدفوعة مقدماً، على أن تتحمل البنوك هذه العمولات والرسوم، ولكن دون عوائد البطاقات الإئتمانية.

كما ألغى البنك أيضاً رسوم وعمولات عمليات السحب لبطاقات المعاشات، وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني قرر البنك المركزي أيضاً استمرار إلغاء رسوم تفعيل هذه الخدمة عبر الإنترنت “E-Commerce”.