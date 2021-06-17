كراكيب قديمة بأسعار خيالية.. راديو بـ40 ألف جنيه وماكينة خياطة بـ10 آلاف وهون نحاس بـ15 ألف وسر شرائها

هناك الكثير من الكراكيب القديمة التي يتخلص منها البعض بإلقائها فوق السطوح أو في بئر السلم، وذلك باعتبار أنها ليس لها قيمة، ولم يعد بالإمكان الآن استخدامها لأنها عفا عليها الزمن، خاصة ونحن في عصر التكنولوجيا.

كراكيب للبيع.. راديو قديم بـ40 ألف جنيه وماكينة خياطة بـ10000 جنيه

وفي بعض البيوت تجد مثلاً الهون النحاس القديم وكذلك وابور الجاز وماكينة الخياطة المعروفة “سينجر”، وهذه الأشياء يعتقد البعض أن لا قيمة لها، لكن هناك من يقتنيها إما بغرض تذكير بالزمن الجميل أو بغرض التجارة فيها أو لأغراض أخرى.

فمثلاً يوجد بابو قديم عرضته “حنان” التي تعيش في مدينة رشيد، على صفحة marketplace بالفيس بوك، بمبلغ 900 جنيه بالرغم من أنه يعلوه التراب وقديم، ووقعت حالة من التهافت عليه وكأنهمزد علني، وتلقت عليه عروض كثيرة بسعر أقل من المعروض إلا أنها رفضت كل ذلك، قائلة أنه تحفة نادرة من النحاس الأصفر الغير موجود الآن، ويكفي أنها تذكرنا بالزمن الجميل.

وأشارت حنان إلى أنه تقوم بوضع البابو أمها وكأنه “فازه” لحين أن تتم عملية بيعه، ووفق تصريحات حنان مع جريدة الوطن المصرية، أكدت تعمل في شراء وبيع المقتيات القديمة لتساعد في مصاريف المنزل في ظل الظرورف المعيشية الحالية.

وأكدت حنان، أنها تضع «البابور» أمامها مثل الفازة لحين بيعه، «اشتريته من واحد كقطعة قديمة، وعندي أدوات تانية، صينية نحاس وبراويز مطلية بالفضة».

أما محمد حسنين وهو مهندي يعمل في بيع وشراء تلك المقنيات، فعرض هون نحاس بسعر 15 ألف جنيه، مؤكداص أن سعر أكثر من ذلك لأن وزنه 15 كيلو من النحاس الأصلي، مؤكداً أنه يوجد من يبيعه بـ20 وبـ25 ألف جنيه.

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وأشار حسنسن إلى أن الهون يعود عمره إلى ما يقرب من 150 سنة، ومحبي الأدوات القديمة يتهافتون عليه، مضيفاً أن الراديو القيم الذي يرجع عمره إلى الأربعينات يصل سعر لـ40 ألف جنيه، والبابور الفانوس بـ600 جنيه، وماكينة الخياطة من نوع سنجر بـ10 آلاف جنيه.