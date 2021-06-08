مسابقة الحلم 2021 تعلن جائزتها الرابعة على 250 ألف دولار “SMS قد تجعلك مليونيراً”

أعلنت مسابقة الحلم 2021 عن أن السحب القادم والذي يُعد الرابع هذا العام سوف يكون على جائزة مالية قدرها ربع مليون ملون دولار “250 ألف $” وهذا الرقم كفيلاً أن يجعلك مليونيراً حال إن حالفك الحظ وربحت في السحب القادم.

مسابقة الحلم 2021 وجائزة الربع مليون دولار

وتقوم مسابقة الحلم عبر قناة إم بي سي بعرض جوائز مالية وعينية بالملايين، ففي بداية العام الجاري وتحديداً في ليلة رأس السنة كانت السحب على مليون دولار أمريكي، وفاز بها شاب مصري يعمل في المملكة العربية السعودية، كان مغترباً من أجل المال ولقمة العيش وفي ضربة حظ أصبح معه أكثر من 15 مليون بعملة بلاده.

هذا وقد أعلن مقدم مسابقة الحلم 2021 الإعلامي الكبير والشهير مصطفى الأغا، أن حلم هذا العام به مفاجآت كثيرة وليست متوقعة، وحث الجميع على المشاركة فقد يحالفك الحظ وتتغير حياتك إلى الأفضل، برسالة واحدة.

كيفية الإشتراك في الحلم 2021 من خلال اتباع الآتي: