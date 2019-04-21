هنا معرفة لجنة استفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي” مكان اللجنة الإنتخابية 2019 كل لجان الإستفتاء بالمحافظات

تستمر مشاهد التوافد على جميع لجان الإستفتاء، وما زالت عمليات البحث مستمرة عبر موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019 للتعرف على اللجنة الإنتخابية إستفتاء الدستور 2019 بالاسم والرقم القومي، وسوف تدوم عملية إستفتاء الدستور 2019 لمدة ثلاث أيام متتالية 20 و21 و22 أبريل، وفي حالة الإجماع على تعديل دستور مصر 2019 وإعلان نتيجة فرز جميع أصوات الناخبين سوف يتم التعرف على نتيجة إستفتاء الدستور 2019 بالتعديل أو لأ، ولكن يرئ الشعب المصري أن إستفتاء تعديل الدستور 2019 يقع في صالح المواطنين للنهوض بالوطن ومحاكاة الدول المتقدمة.

خطوات معرفة اللجنة الإنتخابية إستفتاء الدستور 2019

يتوافد الآف من المواطنين للاستعلام عن مكان لجنة إستفتاء الدستور 2019 بالرقم القومي والاسم، وتم تجهيز موقع الهيئة الوطنية لإستقبال أكبر عدد من المواطنين الباحثين عن مكان لجنة إستفتاء الدستور 2019 بالاسم والرقم القومي وبالفعل لم يتعطل الموقع لأي سبب من الأسباب، وأصبح موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات معد لجميع أعمال الإنتخابات سواء الرئاسية البرلمانية إنتخابات الدستور 2019 وغيرها من الأمور السياسية.

سجل بياناتك عبر التعليقات وسيتم الرد مباشرة باللجنة الإنتخابية.

أو يمكن البحث ذاتيا عبر موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات .

التأكد من كتابة الرقم القومي 14 رقما.

عرض استعلام لجنة إستفتاء الدستور 2019.

نؤيد حملات مشاركة إنتخابات استفتاء الدستور 2019، وتوعية جميع فئات الشعب بدور كل مواطن في العملية الإنتخابية ومستقل أفضل # تعديل الدستور 2019.



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